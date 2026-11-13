La muerte de Gustavo Enrique Domínguez, luego de un choque entre una moto y un automóvil en Rawson, derivó en una investigación judicial por homicidio culposo. El expediente tiene como imputado a Sergio Eduardo Campaña, quien al momento del siniestro conducía un Fiat Palio que le habían prestado.

El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 19:25, en la intersección de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato. De acuerdo con las primeras actuaciones, Campaña circulaba en el automóvil por Cecilio Ávila, mientras que Domínguez se desplazaba en una motocicleta Keller 110 cc por Triunvirato.

Por motivos que todavía debían establecerse, ambos vehículos colisionaron al llegar al cruce. Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente. Fue asistido por personal de emergencias médicas y trasladado en código rojo al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado crítico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Domínguez falleció el martes 28 de octubre, después de cinco días de internación.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica. Además, se realizó un test de alcoholemia a Campaña, cuyo resultado fue negativo. Los investigadores también relevaron cámaras de seguridad de una vivienda cercana y obtuvieron imágenes que fueron incorporadas a la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal Adolfo Díaz, con la intervención de la ayudante fiscal Romina Mascarell, ambos de la UFI Delitos Especiales. El expediente está caratulado como homicidio culposo, contemplado en el artículo 84 bis del Código Penal.

Ahora, la investigación busca reconstruir la mecánica del choque y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión que terminó con la vida de Domínguez.