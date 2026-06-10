El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según consta en registros administrativos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión se conoció mientras la Justicia avanza con una investigación sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y su entorno familiar.

El trámite fue realizado para el período fiscal 2025 y forma parte del nuevo esquema de declaración impositiva contemplado dentro del denominado régimen de Inocencia Fiscal. Desde el entorno de Adorni aclararon que la adhesión no implica un blanqueo de dinero ni la exteriorización de dólares que no hubieran sido declarados previamente.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento busca simplificar la presentación de Ganancias, ya que permite que ARCA predetermine la declaración con la información disponible en sus bases de datos para que el contribuyente pueda revisarla, modificarla o confirmarla.

“No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, señalaron desde el entorno del jefe de Gabinete, donde agregaron que la explicación sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de bienes no se realizó mediante este mecanismo.

La investigación por el patrimonio

La Justicia federal investiga el incremento patrimonial de Adorni y analiza si existe una justificación sobre la adquisición de distintos bienes. El expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes esperan informes contables y financieros para determinar si hubo o no un crecimiento patrimonial injustificado.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la compra y remodelación de dos propiedades: un semipiso ubicado en Caballito y una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz. También se investigan gastos vinculados a viajes, la adquisición de una camioneta y una deuda cercana a los 335.000 dólares con distintos acreedores.

Uno de los estudios solicitados apunta a comparar ingresos, deudas, pagos relevantes y gastos corrientes para establecer si las cuentas del funcionario cierran y si corresponde avanzar con nuevos pasos judiciales.

Declaraciones juradas y próximos pasos

Adorni tiene preparada su declaración jurada correspondiente y desde su entorno anticiparon que será presentada antes del 15 de junio. La documentación será incorporada al análisis que lleva adelante la Justicia.

Además, la investigación contempla el movimiento de activos digitales. Los investigadores ya cuentan con información sobre operaciones y billeteras virtuales vinculadas al funcionario, aunque buscan determinar si existen otros fondos en criptomonedas que no estén registrados.

Por otro lado, avanza una causa relacionada con el vínculo entre Adorni, el periodista Marcelo Grandio y la productora ImHouse, que incluye el análisis de contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este realizado junto a su familia.

En ese expediente, la Justicia busca determinar el origen del pago del vuelo privado, cuyo costo total informado fue de 7.830 dólares. Adorni sostuvo públicamente que abonó su parte y deberá presentar la documentación correspondiente.