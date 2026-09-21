Este martes 22 de septiembre vence el plazo para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presente ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial, en el marco de la causa en la que es investigado junto a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita le envió un cuestionario de 20 puntos y el exfuncionario podría solicitar una nueva prórroga.

El requerimiento surgió después de un análisis técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que cruzó información de declaraciones juradas, registros de propiedades, movimientos bancarios, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.

La investigación contempla el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la administración de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia como jefe de Gabinete.

Qué deberá explicar Adorni

Uno de los principales puntos del requerimiento está relacionado con los ingresos y gastos del grupo familiar. Según el análisis citado por la fiscalía, durante el período investigado se registraron ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia es de aproximadamente $43 millones y deberá ser explicada ante la Justicia.

A ese desbalance se suman gastos en moneda extranjera por US$402.578,12. El monto comprende, entre otros conceptos, la compra y remodelación de inmuebles, mobiliario, alquileres temporarios y viajes.

Entre las operaciones bajo análisis aparece el pago en efectivo de US$245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos realizados en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El fiscal también pidió precisiones sobre los dólares en efectivo declarados posteriormente, préstamos atribuidos a particulares, la compra de un departamento en Caballito y operaciones vinculadas con criptomonedas. Además, busca establecer el origen de determinados fondos utilizados para viajes, compras y otros gastos.

También investigan sus declaraciones juradas

Otro de los ejes está relacionado con las modificaciones realizadas por Adorni en sus declaraciones juradas patrimoniales. Al cierre de 2025, el exfuncionario declaró un patrimonio de $944,5 millones, incluyendo ahorros y activos vinculados con criptomonedas que no habían aparecido en presentaciones anteriores.

La fiscalía no plantea solamente si esos bienes existen, sino que busca reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados para adquirirlos o incorporarlos al patrimonio.

También se analizan deudas declaradas durante el período investigado. Según la documentación citada en la causa, el pasivo del grupo familiar pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.

Qué puede ocurrir después

La presentación de las explicaciones constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que Adorni entregue su descargo, la fiscalía deberá analizar la documentación y determinar si las respuestas permiten aclarar los puntos planteados en el requerimiento.

Si las explicaciones fueran consideradas insuficientes, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal, que eventualmente podría incluir un pedido de indagatoria. Por el momento, la causa continúa en etapa de instrucción y las inconsistencias señaladas forman parte de la investigación judicial.