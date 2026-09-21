Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia la documentación con la que busca justificar la evolución de su patrimonio, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete respondió un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que había requerido explicaciones sobre distintos bienes, operaciones y movimientos financieros.

La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, y consta de unas 78 carillas. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico. Además, planteó que no existe un enriquecimiento que no pueda ser explicado mediante la documentación incorporada al expediente.

El dinero y las operaciones cuestionadas

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con los dólares en efectivo declarados por el exfuncionario. Según el descargo, una parte de esos fondos se originó en operaciones con criptomonedas realizadas antes de su ingreso a la función pública.

La defensa sostuvo que ocho billeteras de Adorni generaron US$591.544,61 y que las claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. De acuerdo con su explicación, se trata de un activo preexistente a su llegada a la función pública.

Otro de los temas analizados fue la remodelación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La fiscalía había pedido explicar la procedencia de los US$245.000 que, según el requerimiento, habían sido abonados al contratista Matías Tabar.

En su presentación, la defensa cuestionó ese monto y sostuvo que el dinero efectivamente abonado por los trabajos fue menor. Según el escrito, esa diferencia estaría vinculada con inconsistencias detectadas en recibos y presupuestos aportados durante la investigación.

También explicó otras operaciones

El cuestionario fiscal incluyó además la compra del lote 380 de Indio Cuá, la adquisición de un Jeep Compass, el inmueble ubicado en Miró 550, préstamos familiares y diferentes pagos realizados en efectivo.

Sobre el terreno, la defensa explicó que tuvo un valor de US$120.000 y que fue financiado parcialmente mediante un préstamo con garantía hipotecaria, mientras que el saldo restante fue abonado en efectivo. En cuanto al vehículo, sostuvo que fue obtenido mediante una permuta por un Renault Captur que el matrimonio había adquirido en 2021, con transferencias bancarias y pagos registrados.

La investigación continúa

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Pollicita. El requerimiento de justificación surgió después de un análisis técnico de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, en el que la fiscalía señaló inconsistencias que debían ser explicadas.

Ahora, la Justicia deberá analizar la documentación presentada y determinar si las explicaciones y pruebas aportadas resultan suficientes. En caso contrario, el expediente podría avanzar hacia una indagatoria, según había advertido TN.