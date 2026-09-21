Un joven de 21 años protagonizó una persecución durante la madrugada del domingo en Mar del Plata luego de escapar de un control policial y terminó chocando contra tres vehículos estacionados. El conductor circulaba en un Chevrolet Corsa junto a un amigo y, tras el impacto, un test de alcoholemia dio resultado positivo.

El episodio comenzó cuando ambos jóvenes salieron de un boliche y circulaban por la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el conductor no acató las indicaciones de un operativo y aceleró para escapar. Los efectivos iniciaron un seguimiento que terminó minutos después en la zona de Irala y Peralta Ramos.

La fuga terminó a contramano

Durante la persecución, el joven avanzó a contramano hasta llegar a la intersección de Irala y Peralta Ramos. Allí perdió el control del Corsa y chocó contra tres autos que estaban estacionados.

El conductor pudo salir por sus propios medios del vehículo y caminar por el lugar. Su acompañante, en cambio, manifestó que no sentía las piernas y tuvo que ser asistido por personal de emergencias. Según medios locales, fue trasladado para recibir atención médica por los traumatismos sufridos.

El test de alcoholemia dio positivo

Después del accidente, al conductor de 21 años le realizaron un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias de la fuga y la mecánica de los choques.

El episodio provocó importantes daños materiales en los vehículos involucrados. Personal policial y de Tránsito intervino en el lugar y trabajó en el retiro de los autos afectados.

Uno de los autos había sido estacionado 20 minutos antes

Entre los vehículos impactados había un Toyota Corolla blanco que había sido dejado en el lugar apenas 20 minutos antes del choque.

Una pareja había descendido del automóvil junto a su bebé, de apenas cuatro días de vida. Cuando ocurrió el impacto, la familia ya no se encontraba dentro del vehículo, por lo que no sufrió lesiones.

El dato quedó como uno de los aspectos que marcó el episodio, ya que una diferencia de pocos minutos evitó que el choque alcanzara a quienes acababan de dejar estacionado el auto.

Ahora la investigación busca determinar cómo se inició la fuga y establecer las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados durante la persecución.