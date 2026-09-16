Mara Kucharski ganó la medalla de oro para Argentina en la prueba femenina de skeet de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La tiradora argentina se impuso en la final con 26 puntos y quedó en lo más alto del podio.

La competencia tuvo como escolta a la chilena Francisca Crovetto, mientras que la peruana Daniella Borda completó el podio. De esta manera, Kucharski sumó una nueva medalla dorada para la delegación argentina en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.

El oro argentino en skeet

La definición reunió a representantes de distintos países de la región y terminó con Kucharski en el primer lugar. La argentina alcanzó los 26 puntos y se quedó con la prueba femenina de tiro.

El resultado ubicó a Kucharski por delante de Crovetto y Borda, quienes completaron las posiciones destacadas de la final. La competencia forma parte del programa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una nueva medalla para Argentina

El triunfo de Kucharski se suma a la participación argentina en las diferentes disciplinas de los Juegos Suramericanos. El tiro deportivo es una de las competencias que integra el calendario de Santa Fe 2026.

Con 26 puntos, la representante nacional se quedó con el oro en la final femenina de skeet. El podio se completó con la chilena Francisca Crovetto y la peruana Daniella Borda.