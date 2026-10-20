Marcelo Álvarez destacó el protagonismo de los abogados litigantes en la elección nacional

Marcelo Álvarez destacó la participación de los abogados litigantes en las elecciones al Consejo de la Magistratura de la Nación y aseguró que la campaña permitió acercar el funcionamiento del organismo a más profesionales. El abogado sanjuanino integra la Lista 4, que compite por la representación de la abogacía en el organismo nacional.

Durante la jornada electoral en San Juan, Álvarez se mostró conforme con la concurrencia de sus colegas y señaló que espera un importante caudal de votos en la provincia.

“Lo importante es que en este último mes dimos todo. Recorrimos de punta a punta el país, transmitiéndoles ideas de federalismo y de abogacía litigante, representando nuestra Lista 4”, expresó.

El candidato también remarcó que la elección tiene una particularidad en San Juan: hay dos postulantes locales que compiten en listas diferentes. La otra candidata es Claudia Sarmiento, quien integra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía.

Para Álvarez, uno de los principales cambios de esta campaña fue la participación de abogados que ejercen la profesión de manera independiente y litigan diariamente en los tribunales. Según explicó, históricamente la elección estuvo más vinculada a determinados espacios políticos y no tanto al conjunto de la matrícula. “Creo que el gran desafío de nuestra lista fue llegar a los colegas abogados litigantes y decirles que es importante esta elección”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las decisiones del Consejo de la Magistratura tienen consecuencias directas en el ejercicio profesional, ya que el organismo interviene en la selección de jueces y en los procedimientos vinculados con posibles incumplimientos de los magistrados.

Tras la votación, Álvarez tenía previsto seguir los resultados desde San Juan, en contacto con los demás integrantes de su lista y con representantes de colegios de abogados de distintas jurisdicciones. La decisión de reunirse después del escrutinio dependería del resultado electoral.

La votación se extiende hasta las 18 en todo el país. En San Juan, el acto electoral se desarrolla en las dos mesas habilitadas en el Foro de Abogados.