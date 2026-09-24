Marcelo Gallardo tendrá este jueves su estreno como entrenador de una selección cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8 de Argentina en el Estadio Mundialista de Suwon y marcará el inicio formal del ciclo del exentrenador de River al frente de la Tri.

El Muñeco asumió el cargo en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien dejó el seleccionado ecuatoriano después de la participación en el Mundial 2026. Para Gallardo se trata de su primera experiencia dirigiendo un equipo nacional, luego de sus ciclos al frente de River y de su última etapa en el club de Núñez.

Un debut con poco tiempo de trabajo

Gallardo llegó a Asia con una lista de 26 convocados y tuvo apenas una práctica con el plantel antes de afrontar su primer partido. El entrenador reconoció que este período servirá principalmente para conocer a los futbolistas y comenzar a instalar sus ideas de juego.

“La idea madre va a ser el protagonismo que queramos adoptar para jugar de determinada manera”, explicó Gallardo durante una conferencia de prensa. También señaló que el proceso requerirá tiempo y que buscará aprovechar los partidos de la gira para conocer a sus dirigidos.

Entre las decisiones de su primera convocatoria estuvo la ausencia de Kendry Páez. Además, Moisés Caicedo y Piero Hincapié no fueron citados debido a distintas lesiones. La nómina mantiene, de todos modos, una parte importante de la base que participó en el último Mundial.

La agenda de Ecuador

El partido ante Corea del Sur será el primero de una serie de amistosos que Ecuador disputará durante la gira asiática. El seleccionado volverá a jugar el 1 de octubre frente a Japón, en Yokohama.

El cierre de la gira está previsto para el 5 de octubre, en Tokio, ante Nueva Zelanda o Panamá, rival que todavía debía definirse según la planificación informada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Para el debut ante Corea del Sur, Gallardo convocó a tres arqueros, ocho defensores, doce volantes y tres delanteros. Entre los nombres más conocidos aparecen Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Alan Franco, Pedro Vite y Kevin Rodríguez.

El encuentro se jugará en el estadio de Suwon, en Corea del Sur. En Argentina, el partido no tendrá televisación convencional; TN informó que podrá seguirse mediante la señal KBS a través de YouTube.