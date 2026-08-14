Marcelo Larrondo tiene una historia que también está ligada al fútbol sanjuanino. El delantero mendocino, nacido en Tunuyán, debutó profesionalmente con Desamparados en 2006, antes de iniciar una carrera que lo llevó a Italia, River y distintos clubes de Argentina y Chile.

Ahora, casi dos décadas después de aquel comienzo en San Juan, el atacante regresará al fútbol cuyano. Larrondo fue anunciado como nuevo refuerzo de Sportivo La Consulta, club del Valle de Uco con el que disputará el próximo Torneo Regional Amateur. La llegada tiene además un significado familiar, ya que sus hijos realizan actividades deportivas en la institución mendocina.

Su primer paso fue en Desamparados

Larrondo comenzó su formación en las inferiores de Fernández Álvarez de Los Sauces y en 2006 llegó a Sportivo Desamparados, donde tuvo su debut en el fútbol profesional.

Su paso por el conjunto puyutano fue breve, pero determinante. Apenas un año después, el delantero dio el salto al fútbol europeo y fue contratado por el AC Siena de Italia.

En cuatro temporadas en el fútbol italiano disputó 69 partidos y convirtió nueve goles, alternando entre la Serie A y la Serie B. También pasó por Fiorentina y Torino, donde fue adquirido por una cifra cercana a 1,3 millones de euros.

De San Juan al mundo

Después de su experiencia europea, Larrondo regresó al fútbol argentino y vistió las camisetas de Tigre y Rosario Central. En el Canalla tuvo una de sus etapas más destacadas y compartió equipo con jugadores como Marco Ruben, Giovani Lo Celso, Javier Pinola y Franco Cervi.

En 2016 llegó a River, que compró su pase por unos 3 millones de dólares. Sin embargo, una lesión en la rodilla izquierda condicionó su paso por el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Luego continuó su carrera en Defensa y Justicia, Unión La Calera, Tigre y O'Higgins de Chile.

Otra vez en el fútbol cuyano

Ahora, Larrondo vuelve a Mendoza para afrontar un nuevo desafío. Sportivo La Consulta confirmó su incorporación para disputar el Regional Amateur y destacó que se trata de una llegada histórica para la institución.

Así, el recorrido del delantero vuelve a conectarse con sus raíces: del debut en Desamparados a Europa, River y el fútbol chileno, Larrondo regresa a la región para jugar nuevamente en Cuyo.