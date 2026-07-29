El Gobierno de San Juan expresó su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

El máximo mandatario provincial, Marcelo Orrego, expresó el pesar por la pérdida de los 7 ocupantes del helicóptero. A través de las redes sociales, el gobernador dijo: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, y señaló.

Entre las víctimas están Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

El gobernador también resaltó el desempeño como funcionarios públicos: “fueron servidores que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”.

Continuó en su posteo, “acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”.

Y concluyó que: “el Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”.

La caída se produjo en el sector norte del Parque Ischigualasto, lugar denominado Los Arrieros, por motivos que se investigan en la causa judicial que recién comienza. De hecho, testigos de la zona informaron que restos del helicóptero quedaron esparcidos a decenas de metros.

Cronología

La primera señal de alerta ocurrió a las 13:39 hs. cuando la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó la activación del protocolo de búsqueda ya que el helicóptero LV-KGR no había llegado a tiempo a su destino en el departamento de Valle Fértil.

Por ese motivo, se inició el rastreo que a las 14:47 hs. tuvo la confirmación de la cartera de seguridad provincial que el mismo había sufrido un accidente. El motivo de este viaje, según información oficial, era la de actividades de capacitación en combate de incendios forestales en el departamento Valle Fértil.

De esta manera, y tras varias horas de incertidumbre, se conoció de manera oficial el trágico saldo del accidente, siendo el de mayor cantidad de víctimas fatales en la historia de la provincia.