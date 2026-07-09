Uno de los primeros gobernadores invitados a presenciar al acto del 210º Aniversario de la Declaración de la Independencia por el Gobierno de Tucumán, fue Marcelo Orrego, quien llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo.

En la recepción protocolar, estuvieron el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; y la ministra de Educación, Susana Montaldo.

Las primeras palabras que dijo Orrego al arribar a tierra tucumana, las expresó ante la prensa local: “Tengo la enorme oportunidad de poder estar acá, de disfrutar esta fecha patria del 9 de Julio en esta querida provincia de Tucumán. Debo agradecer al gobernador y a sus ministros, que siempre nos han recibido muy bien, y tener la oportunidad de honrar a tantos hombres y mujeres que lucharon hace ya más de dos siglos por la libertad de nuestra Nación”, manifestó.

También remarcó el orgullo de representar a su provincia en una celebración de profundo valor histórico. “Me siento realmente bendecido de poder estar representando a los sanjuaninos acá, en esta querida provincia. Estar en esta tierra en esta fecha te pone la piel de gallina”, afirmó.

Orrego estará junto otros gobernadores aliados a la gestión libertaria del gobierno nacional de Javier Milei. El acto, encabezado por Osvaldo Jaldo, como anfitrión de la ceremonia, se suman Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Elías Suárez (Santiago del Estero), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Leandro Zdero (Chaco). También, contará con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, quienes no asistirán son Maximiliano Pullaro (Santa Fe) -encabezará el acto en su provincia- y Martín Llaryora (Córdoba), por motivos similares.

El epicentro de las celebraciones estará en la Casa Histórica de la Independencia. A las 23:58 del miércoles 8 de julio, estará la interpretación del Himno Nacional Argentino y será transmitida por cadena nacional.

Se espera que el presidente Javier Milei brinde un discurso de aproximadamente 20 minutos de duración

El acto incluirá la firma del Libro Histórico, una ofrenda floral a los próceres de 1816 y el tradicional toque de corneta "Diana de Gloria". La vigilia tiene una carga institucional significativa, buscando replicar la imagen de unidad del "Pacto de Mayo" celebrado en 2024.

Tras la vigilia, desde las 09:30 hs. se hará un homenaje a los próceres en la explanada del Palacio de Gobierno. Posteriormente, un tradicional chocolate en el mástil de Plaza Independencia.

A las 11 hs. tendrá lugar el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral. Al mediodía, el desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio (avenidas Soldati y Haití).

En paralelo a la agenda oficial, el gobierno provincial organizó una "Fiesta Patria" en la Plaza Independencia, que comenzó con una grilla de artistas nacionales como El Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y La Beriso, junto a artistas locales.

Más allá de lo institucional y protocolar, el Gobierno Nacional necesita un escenario político de fuerte respaldo para las próximas políticas legislativas que necesitará de apoyo de los gobernadores aliados para que dichas reformas se concreten, por ejemplo, con la modificación del Régimen de Zonas Frías, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por citar algunas iniciativas.