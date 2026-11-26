Las velas encendidas acompañaron este miércoles 25 de noviembre la marcha de antorchas contra la violencia de género en Chimbas. Vecinos y familias participaron de "Iluminando Caminos", una convocatoria de la Municipalidad que recorrió el departamento para recordar a las víctimas y reclamar respuestas para quienes todavía temen denunciar. Entre los testimonios hubo un pedido que se repitió, que la protección no termine cuando una mujer sale de una comisaría.

La concentración se realizó en la Plaza Departamental y tuvo como destino el Parque de Chimbas, a través de Mendoza, Saavedra y Tucumán. La actividad se desarrolló en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reunió mensajes de memoria, esperanza y reclamos a las instituciones.

Las velas, un símbolo para quienes ya no están

"Esta vela representa la libertad de mucha gente que está cautiva", expresó a DIARIO HUARPE Karina Calderón. Para ella, la marcha permitió recordar a las víctimas sanjuaninas y acompañar a quienes atraviesan amenazas y maltratos, pero todavía no se animan a hablar por miedo.

Patricia Calás remarcó que la violencia no se limita a los golpes: también puede manifestarse mediante insultos y humillaciones. "Siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay alguien que nos puede dar una mano", sostuvo, y pidió que la concientización llegue a las nuevas generaciones.

Otra participante, que trabaja en la Municipalidad de Chimbas, definió la vela como "una luz de esperanza". En su testimonio reclamó una Justicia que escuche y responda a tiempo, especialmente ante el riesgo de nuevas agresiones después de una denuncia.

"¿Y después qué hago?", la pregunta de quienes temen denunciar

Estrella Soledish señaló que en el ámbito de Desarrollo Social toma contacto con mujeres que llegan en situaciones de angustia. Explicó que la violencia aparece tanto en los hogares como en los espacios públicos, y que muchas afectadas dudan en pedir ayuda porque desconocen qué ocurrirá después.

"¿Y después qué hago?", planteó la entrevistada al describir ese temor. También cuestionó que, en algunas situaciones, las respuestas policiales llegan tarde y las denunciantes sienten que quedan solas.

El reclamo no se limitó al funcionamiento de las instituciones. Soledish pidió que la comunidad acompañe a las mujeres que buscan salir de situaciones violentas y que sus pedidos de ayuda no sean ignorados.

La voz de una mujer que logró salir de la violencia

Una de las asistentes contó que ella misma sufrió violencia y encontró fuerzas en sus hijos y en su entorno cercano. "De ese lugar se sale, con la ayuda de la familia, del entorno, de los amigos, del trabajo", afirmó.

Su mensaje también apuntó a la prevención: consideró necesario hablar de respeto desde la infancia e involucrar a los varones en la construcción de vínculos sin violencia. Al recordar los casos recientes en San Juan, reclamó que las medidas de protección sean efectivas.

Entre luces y testimonios, la movilización dejó un mensaje que fue más allá de la jornada conmemorativa: recordar a las víctimas y escuchar a las sobrevivientes requiere asistencia sostenida, respuestas judiciales y acompañamiento cercano.

Para solicitar orientación y contención por violencia de género está disponible la Línea 144; ante una emergencia, se debe llamar al 911.