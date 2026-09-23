Marcha por Uriel Ríos: los compañeros se anotaron como testigos voluntarios

Un movimiento inesperado se registro durante la manifestacion realizada frente a Tribunales por el crimen deUriel Ríos, estudiante de 17 años, sucedido tras un festejo por el Día del Estudiante en Rawson. En medio del reclamo convocado por allegados y familiares, la titular del Segundo Juzgado Penal de la Ninez y Adolescencia salió del edificio para dialogar directamente con los adolescentes presentes.

La magistrada a cargo de la causa se acercó al grupo de manifestantes con el objetivo de identificar a quienes estuvieron en la fiesta privada previa al hecho. Durante el encuentro, la funcionaria les preguntó quién voluntariamente quiere ser testigo en la causa para llamarlos y recabar información directa para la causa.

La iniciativa busca sumar elementos al expediente judicial despues de que un menor de 16 años se presentara en la sede judicial como el presunto autor del ataque con arma blanca. El episodio terminó con la vida de la víctima y dejó lesionado a su hermano gemelo, quien permaneció internado hasta recibir el alta médica.

Los asistentes a la convocatoria marcharon bajo el lema "Por una infancia y juventud con Justicia" para exigir resolución al caso. La intervención de la jueza en la vía pública abre un nuevo paso para recolectar pruebas testimoniales de los jóvenes que presenciaron los momentos previos al ataque.