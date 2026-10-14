La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en San Juan, con concentración a partir de las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo. La movilización recorrerá distintas calles del centro capitalino hasta llegar al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se desarrollará un acto de cierre con oradores.

La convocatoria fue confirmada por los gremios universitarios Adicus y SiDUNSJ, en el marco de una jornada nacional de protesta para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores garantías presupuestarias para las universidades públicas.

Por dónde pasará la marcha

El recorrido previsto comenzará en la Plaza 25 de Mayo y continuará por las siguientes calles y avenidas:

16:30 – Plaza 25 de Mayo. Concentración de los manifestantes.

Calle Ignacio de la Roza. Inicio de la movilización hacia el oeste.

Calle Alem. Continuación del recorrido por el centro.

Avenida Libertador San Martín. La columna seguirá por esta arteria.

Calle Aberastain. La marcha avanzará hacia el tramo final.

Calle Mitre. Último tramo hasta el Rectorado de la UNSJ.

La movilización finalizará frente al edificio del Rectorado, donde está previsto un acto con la participación de representantes del sector universitario.

Qué pasará con el tránsito y los cortes

Por el paso de la columna de manifestantes, podrían producirse interrupciones momentáneas de la circulación vehicular en las calles incluidas en el recorrido, especialmente durante el desplazamiento por el microcentro.

Hasta el momento, la información difundida sobre la convocatoria no precisa horarios de corte por cada arteria ni establece un cronograma oficial de interrupciones. Por eso, los conductores deberán contemplar posibles demoras durante la tarde del jueves y, de ser posible, evitar circular por el trayecto de la movilización mientras avance la marcha.

El reclamo de las universidades públicas

La protesta se desarrollará en simultáneo con manifestaciones en distintos puntos del país. El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones educativas.

En San Juan, la convocatoria cuenta con la participación de los gremios Adicus y SiDUNSJ. La jornada concluirá con un acto frente al Rectorado de la UNSJ.