Marcha universitaria y obras complicarán el tránsito en Capital este jueves

Este jueves 15 de octubre, circular por el microcentro de San Juan requerirá prestar atención a los cortes y desvíos de tránsito. A las restricciones que pueden producirse por la quinta Marcha Federal Universitaria se suman las obras viales que afectan distintos sectores de Capital.

La movilización comenzará con una concentración a las 16.30 en la Plaza 25 de Mayo. A las 17.30 está previsto el inicio de la marcha, que avanzará por distintas arterias del centro hasta llegar al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se espera que el acto comience alrededor de las 18.30.

Por el desplazamiento de los manifestantes, podrán registrarse interrupciones momentáneas de la circulación en las calles del recorrido, especialmente durante la tarde. Aunque no se difundió un cronograma oficial con horarios precisos de corte para cada arteria, se recomienda evitar la zona mientras avance la columna y considerar vías alternativas.

Por dónde pasará la marcha universitaria

La concentración será en la Plaza 25 de Mayo. Desde allí, la columna tomará calle Mendoza y continuará por avenida Ignacio de la Roza hasta avenida Alem. Luego seguirá por avenida Libertador General San Martín hasta calle Aberastain y avanzará por esta arteria hasta calle Mitre, donde se encuentra el Rectorado de la UNSJ.

El recorrido afectará principalmente el microcentro y los cruces de las calles involucradas. Quienes necesiten atravesar esa zona durante la tarde deberán contemplar posibles demoras y cambios temporales en la circulación.

La convocatoria fue impulsada en el marco de la jornada nacional de protesta para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y respaldar a los legisladores opositores que participarán de la sesión especial prevista en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los cortes por obras que también afectan a Capital

Además de la marcha, los conductores deberán considerar los trabajos de pavimentación y otras intervenciones viales. Entre los sectores que figuran en los reportes consultados se encuentran los siguientes:

Calle Santa Fe, entre avenida Leandro N. Alem y Catamarca. La Municipalidad continúa con tareas de repavimentación en este tramo, como parte del Plan 50 Cuadras. Los trabajos contemplan restricciones temporales y desvíos para distintas líneas de colectivos, que circulan por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem. Conviene verificar la señalización instalada antes de ingresar al sector.

Calle España, entre Mitre y Santa Fe. El sistema público de cortes de calles registra trabajos para la construcción de un paso a nivel, con afectación parcial de la circulación. El plazo informado llega hasta las 20 de este jueves 15 de octubre, por lo que se recomienda buscar un recorrido alternativo si se necesita atravesar esa zona.

Calle Alvear, entre San Rafael y Laprida. También figura una restricción total vinculada con la renovación de una colectora cloacal a cargo de Obras Sanitarias. El plazo publicado para esta intervención se extiende hasta el 20 de octubre, por lo que el sector puede presentar dificultades para el tránsito vehicular.

Antes de salir, se recomienda consultar el estado actualizado de cada intervención, ya que la duración de los trabajos y la habilitación de las calzadas pueden variar según su avance.

Qué tener en cuenta para circular

Quienes deban trasladarse por Capital durante la tarde pueden evitar, en lo posible, el área comprendida entre la Plaza 25 de Mayo y el Rectorado de la UNSJ durante el desarrollo de la marcha. También es conveniente prever tiempo adicional para llegar a destino y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Para quienes circulen por el centro durante la mañana o el mediodía, las obras en calle Santa Fe y los sectores intervenidos por servicios públicos son los principales puntos que conviene revisar antes de iniciar el recorrido.

El estado de las restricciones puede consultarse en el mapa público de cortes de calles de San Juan, que permite identificar las intervenciones activas y sus tramos.