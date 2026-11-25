Familiares, amigos y vecinos de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años asesinado de un disparo en La Bebida, realizarán una marcha este miércoles 25 de noviembre frente al edificio de Tribunales de San Juan. La concentración está prevista para las 10 y tendrá como objetivo reclamar justicia y pedir el esclarecimiento del crimen.

La convocatoria lleva como consigna "Justicia por Sebastián". Sus seres queridos invitaron a la comunidad a acompañar el reclamo con fotografías del joven, banderas y camisetas para visibilizar el pedido por su muerte.

La convocatoria invita a llevar fotos, banderas y camisetas en memoria del joven.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento Rivadavia. Alan tenía 22 años y recibió un disparo en el cuello durante un enfrentamiento. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, ingresó sin signos vitales.

Hay tres detenidos por el crimen de Alan Gil

La movilización se realizará mientras avanza la investigación de la UFI Delitos Especiales, que tiene a tres personas detenidas por el homicidio.

Los sospechosos fueron identificados como Isaías Jorge Díaz, de 21 años, señalado como el presunto autor material del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. Los tres se presentaron ante la Justicia acompañados por su abogado defensor, luego de permanecer prófugos.

Una de las principales hipótesis sobre el origen del enfrentamiento apunta a una discusión por una tarjeta SUBE durante los festejos por el campeonato de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo. Según los primeros testimonios incorporados a la causa, el conflicto habría comenzado entre Alan y el hermano menor de Isaías Díaz.

Posteriormente, el enfrentamiento habría continuado en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, donde se produjo el disparo que terminó con la vida del joven.

Los elementos que todavía busca la Justicia

A pesar de las detenciones, la investigación todavía tiene aspectos pendientes. Hasta el momento, los investigadores no encontraron el arma que habría sido utilizada en el homicidio ni el Fiat Palio en el que los sospechosos habrían escapado después del ataque.

Además, los peritos trabajan sobre el proyectil extraído durante la autopsia para determinar con precisión su calibre.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, quien busca establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Mientras tanto, los familiares y amigos de Alan convocaron a la comunidad a acompañarlos frente a Tribunales para mantener vigente el pedido de justicia por el joven asesinado en La Bebida.