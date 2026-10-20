Familiares, amigos y vecinos de Germán Galleguillo, el joven de 24 años que murió tras recibir una puñalada durante una pelea en Jáchal, marcharon este martes 20 de octubre para exigir justicia. La movilización estuvo marcada por el dolor de sus seres queridos, quienes reclamaron que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se investigue a todas las personas involucradas.

La concentración comenzó pasadas las 10 en la Plaza General San Martín, desde donde los manifestantes recorrieron distintas calles del centro jachallero. La marcha fue pacífica y pasó frente a la Oficina Judicial Multifuero, la UFI del Norte y la Comisaría 21ª.

Tras completar el recorrido, los participantes regresaron a la plaza, donde aguardaron ser recibidos por el fiscal Shoar Aballay, quien intervino en las primeras actuaciones judiciales relacionadas con la muerte del joven.

El dolor de la familia de Germán Galleguillo

Durante la movilización, Ángel Galleguillo, padre de la víctima, expresó su angustia por la pérdida de su hijo, quien tenía 24 años y era padre de dos niños. También cuestionó la situación judicial del adolescente de 17 años involucrado en la causa.

"¿Cómo me sostengo? ¿Cómo actúo yo con el dolor que tengo?", manifestó el hombre, quien además expresó preocupación por la seguridad de sus otros hijos ante la cercanía entre los domicilios de ambas familias.

Por su parte, Yamila Galleguillo, hermana de Germán, reclamó que la Justicia profundice la investigación y determine si hubo otras personas involucradas. Según sostuvo, además del adolescente investigado, habría otros cuatro testigos o posibles participantes que estuvieron presentes durante el episodio.

"Mi hermano le tenía mucha lástima y lo quiso ayudar y lo que hizo es inhumano. Se ensañó con mi hermano", expresó Yamila.

La muerte de Germán ocurrió tras una pelea registrada en la zona de Tamberías. Por el hecho, un adolescente de 17 años quedó involucrado en la investigación judicial.

Mientras la causa continúa, la familia mantiene su pedido de justicia y busca conocer qué ocurrió durante los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven.