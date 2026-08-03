Marchese sobre el paro docente: "Si rompen la ley, tendrán consecuencias legales"

El Gobierno de San Juan advirtió que podría haber consecuencias legales si durante el paro docente no se respetó el 75% de presencialidad establecido por la normativa vigente. La definición fue realizada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien explicó que primero deberán analizar el informe oficial que enviará el Ministerio de Educación para determinar el nivel de adhesión y verificar si hubo incumplimientos.

"Si no se cumple la ley, habrá consecuencias legales. Es igual que cualquier otra norma: si una persona cruza un semáforo en rojo o comete una infracción, tiene una consecuencia. En este caso ocurre lo mismo, simplemente hay que cumplir con la ley", afirmó Marchese.

El funcionario remarcó que la educación integra el listado de servicios esenciales y que, por ese motivo, debe garantizarse un nivel mínimo de prestación. "La nueva ley establece que la educación es un servicio esencial, al igual que el transporte o la salud. Por eso tienen que cumplir con la norma. No es otra cosa que el cumplimiento de la ley", sostuvo.

Cómo se medirá la adhesión

Marchese explicó que cualquier evaluación dependerá del informe oficial que remita el Ministerio de Educación una vez finalizada la medida de fuerza. "Primero tengo que esperar el informe formal que me envíe el Ministerio de Educación. Recién con esa información podremos saber cuántos docentes adhirieron al paro y cuántos no", indicó.

Sobre la actuación de los gremios, señaló: "UDA no presentó ninguna comunicación anticipando una medida de fuerza. En cambio, AMET sí informó formalmente que adhería al paro, aunque no respondió la resolución que nosotros les habíamos remitido, como sí lo hizo UDA".

Con ese informe, la Subsecretaría de Trabajo determinará el nivel de adhesión registrado durante la jornada y verificará si se cumplió con el 75% de presencialidad exigido por la legislación vigente para los servicios esenciales.