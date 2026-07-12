El Gran Premio de Alemania de MotoGP sufrió una de las noticias más impactantes del fin de semana luego de que el italiano Marco Bezzecchi protagonizara una violenta caída durante la segunda sesión de clasificación en el circuito de Sachsenring. El piloto de Aprilia sufrió una fractura de clavícula izquierda y quedó descartado para el resto de la competencia.

El accidente ocurrió en la curva siete del trazado alemán, donde Bezzecchi perdió el control de su motocicleta RS-GP y salió despedido, golpeando con fuerza contra el asfalto. Tras la caída fue asistido por el equipo médico y trasladado al centro sanitario del circuito para realizarle estudios.

Los exámenes confirmaron una fractura en la clavícula izquierda, lesión que obligó a cancelar su participación en el Gran Premio y modificar de inmediato su plan de recuperación.

Desde Aprilia informaron que el piloto regresará a Italia en las próximas horas para ser sometido a una intervención quirúrgica. El objetivo es aprovechar el receso estival del calendario de MotoGP para iniciar la rehabilitación y llegar en condiciones al Gran Premio de Gran Bretaña, previsto para el fin de semana del 9 de agosto en el circuito de Silverstone.

La lesión representa un duro golpe para Bezzecchi, que hasta el Gran Premio de los Países Bajos se mantenía como líder del campeonato. El italiano ya había llegado a Sachsenring con algunas molestias físicas y este nuevo incidente complica aún más sus aspiraciones en la lucha por el título mundial.

Mientras el piloto de Aprilia abandonaba el circuito por lesión, la clasificación volvió a tener como gran protagonista al español Marc Márquez.

El piloto de Ducati consiguió su novena pole position en Sachsenring, un escenario donde históricamente ha mostrado un amplio dominio, y además estableció un nuevo récord absoluto de vuelta para el circuito.

Con esa actuación, Márquez ratificó su condición de favorito para la carrera del domingo y volvió a demostrar su fortaleza en uno de los trazados más exitosos de su trayectoria en el Campeonato Mundial de MotoGP.