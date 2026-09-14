Iván Marcone puso en pausa las conversaciones para renovar su contrato con Independiente y decidió concentrarse en el presente del equipo. El capitán del Rojo tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y explicó que por ahora prefiere dejar las negociaciones en segundo plano.

La decisión fue conocida luego del empate 1-1 ante San Lorenzo por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Marcone habló con la prensa y confirmó que fue él quien decidió frenar las conversaciones.

La renovación quedó en pausa

"Sinceramente es un tema que yo decidí dejar en stand by", explicó el volante de 36 años. Marcone señaló que quiere enfocarse en el rendimiento del equipo durante el semestre y analizar su futuro más adelante.

El capitán del Rojo tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero las conversaciones para extenderlo se demoraron más de lo esperado. "Quiero enfocarme en este semestre, en ir partido a partido, en lo que doy y lo que da el equipo. Después veremos", sostuvo.

El objetivo de Independiente

Más allá de su situación contractual, Marcone también se refirió a los objetivos deportivos del equipo. Independiente suma 14 puntos después de nueve fechas y ocupa el sexto lugar de la Zona A.

Además, el Rojo aparece décimo en la tabla anual y actualmente se encuentra en posición de clasificación a la Copa Sudamericana. El capitán señaló que el objetivo es ingresar a los playoffs y conseguir la clasificación internacional.

"Queremos apuntar más arriba pero es lo que tenemos. Con los que estamos vamos a tratar de dar el máximo y, sobre el final, veremos para qué estamos", afirmó Marcone.

Por ahora, el mediocampista decidió no avanzar con la renovación y concentrarse en el cierre del semestre. Su futuro contractual quedará para más adelante.