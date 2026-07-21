El abogado sanjuanino Marcos Conca confirmó su salida de Glencore Pachón y su incorporación a Veladero, la mina de oro que Barrick opera en San Juan, en uno de los movimientos ejecutivos más relevantes del año en el sector minero provincial.

Conca había asumido en abril de este año como gerente de Asuntos Corporativos y Legales de El Pachón, el proyecto de cobre que Glencore impulsa en Calingasta. La designación se produjo en el marco de una renovación del equipo directivo de la compañía, tras la jubilación de Jorge Sausset, un histórico ejecutivo del proyecto.

Sin embargo, apenas unos meses después, el profesional dejó ese desafío para sumarse a Veladero. La confirmación llegó a través de una publicación en su cuenta de LinkedIn. "Hace unos días dejé Glencore Pachón, no fue una decisión fácil ya que el grupo humano con el que trabajaba y compartía es excepcional", escribió Conca. Y agregó: "Esta semana comencé un nuevo trayecto profesional en Veladero, nuevos desafíos que implicarán desbloquear nuevas habilidades y destrezas".

En Barrick, Conca estará al frente de una nueva Gerencia de Asuntos Corporativos, un área que concentrará funciones vinculadas al relacionamiento con el Gobierno, las comunidades y la comunicación institucional.

El movimiento se suma a una serie de cambios que vienen reconfigurando el tablero ejecutivo de la minería en San Juan durante 2026.

Un año de movimientos en la cúpula minera

La salida de Conca de Glencore Pachón es apenas la última pieza de un rompecabezas que viene moviéndose desde principios de año.

En abril, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) eligió nuevas autoridades para el período 2026-2028. José Luis Morea, Country Director de Vicuña Corp en Argentina, asumió la presidencia en reemplazo de Iván Grgic, quien había estado al frente de la entidad desde julio de 2025. El mandato de Grgic fue el más breve en la historia de la CMSJ, con apenas nueve meses de gestión.

En paralelo, también se definió la vicepresidencia de la entidad. Marcelo Álvarez, CEO de Veladero y vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Barrick para Latinoamérica, fue designado para ocupar ese rol, en reemplazo de Analía García, quien había sido desvinculada de la mina. La salida de García generó fuertes interrogantes en el mundo minero, ya que se desempeñaba como gerente de Relaciones Institucionales de Veladero y, al mismo tiempo, ocupaba la vicepresidencia de la Cámara Minera.

Con esta nueva conducción, las dos principales compañías con presencia en San Juan —Vicuña y Barrick— quedaron al frente de la entidad a través de sus máximos referentes en el país.

A estos cambios se suma la reciente incorporación de Iván Grgic a Glencore Pachón como gerente de Asuntos Públicos, una posición estratégica que ocupará tras su salida de Vicuña.

Los movimientos reflejan una creciente movilidad ejecutiva a medida que los principales proyectos de cobre y oro avanzan en San Juan. La provincia atraviesa un momento de expansión, con proyectos como Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón en distintas etapas de desarrollo, y la disputa por la infraestructura eléctrica y la representación institucional adquiere cada vez más relevancia.