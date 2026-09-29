Marcos Rojo atraviesa horas decisivas respecto de su futuro. El defensor de Racing se reunirá con la dirigencia del club de Avellaneda para plantear su intención de dejar la institución y regresar a Estudiantes de La Plata, que lo busca para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

La eliminación de Racing ante Boca por la Copa Argentina aceleró una posibilidad que ya estaba sobre la mesa. Desde el entorno del futbolista sostienen que considera cumplido su ciclo en la Academia y que su principal objetivo para el tramo final de la temporada es volver a ponerse la camiseta del club donde comenzó su carrera.

La reunión que puede definir su futuro

Rojo, de 36 años, ya mantuvo contactos con dirigentes de Estudiantes y recibió el interés del club platense. Ahora deberá conversar con la dirigencia de Racing para intentar destrabar su salida.

La situación no está resuelta. El defensor todavía tiene contrato con la Academia y la institución no tendría decidido autorizar su partida, especialmente porque es uno de los futbolistas con mayor experiencia del plantel y cumple un papel importante para acompañar a los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero.

Estudiantes, por su parte, está dispuesto a negociar un resarcimiento por los meses que restan del vínculo de Rojo con Racing. El acuerdo entre el jugador y el Pincha en cuanto a sus condiciones personales ya estaría encaminado, pero todavía falta resolver la salida de Avellaneda.

Por qué Estudiantes quiere a Rojo

El club platense necesita reforzar su defensa para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Leandro González Pírez y Tomás Palacios están suspendidos para el partido de ida, por lo que Estudiantes busca incorporar un defensor.

Rojo aparece como la principal alternativa. El futbolista surgió de las inferiores del Pincha y ya tuvo dos ciclos anteriores en la institución. La posibilidad de volver a jugar en el club que lo formó, además de disputar una instancia decisiva de la Libertadores, es el principal argumento que impulsa su intención de salir de Racing.

El tiempo juega en contra

La negociación tiene además un límite concreto. Estudiantes tiene hasta el 9 de octubre para realizar modificaciones en su lista de la Copa Libertadores.

Por eso, si la salida de Rojo de Racing no se resuelve antes de esa fecha, el Pincha deberá avanzar con otra alternativa para reforzar su defensa. Entre los nombres mencionados también aparece Carlos Izquierdoz.

Mientras tanto, la decisión está en manos de Racing. La Academia atraviesa un momento de cambios después de la eliminación ante Boca y la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda, y ahora deberá definir si acepta desprenderse de uno de sus referentes para permitirle a Rojo regresar a Estudiantes.