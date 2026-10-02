La situación entre Marcos Rojo y Racing sumó este viernes un nuevo capítulo. El defensor no se presentó al entrenamiento por tercer día consecutivo y mantiene su postura de no continuar en la Academia, mientras Estudiantes busca destrabar su regreso al club donde comenzó su carrera.

El conflicto comenzó a principios de la semana, cuando Rojo se reunió con el presidente de Racing, Diego Milito, para manifestarle su intención de dejar la institución y regresar a Estudiantes. La respuesta inicial fue negativa y, desde entonces, el futbolista dejó de entrenarse con el plantel.

El defensor tiene contrato con Racing hasta diciembre, por lo que la salida depende de un acuerdo entre las instituciones.

Estudiantes presentó una oferta

En medio de la tensión, Estudiantes avanzó formalmente para intentar contratar al jugador. El director deportivo Agustín Alayes se comunicó con Sebastián Saja, su par de Racing, y acercó una propuesta para concretar el regreso del defensor.

El monto exacto de la oferta no fue informado oficialmente. Según distintas versiones periodísticas, la propuesta supera el millón de dólares y contempla objetivos vinculados a la participación del Pincha en la Copa Libertadores. Desde Racing, sin embargo, no habría conformidad con las condiciones planteadas.

Además, dentro de la dirigencia de Racing existen distintas posturas sobre la negociación. Mientras Milito mantiene una posición contraria a liberar al futbolista, otros integrantes de la conducción se mostraron más abiertos a analizar una salida.

Por qué Estudiantes quiere a Rojo

El interés del club platense está relacionado con una necesidad concreta para la Copa Libertadores. Estudiantes enfrentará a Flamengo en las semifinales y no podrá contar en el primer partido con Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos.

Por ese motivo, el cuerpo técnico busca sumar un defensor experimentado para afrontar una instancia decisiva del torneo continental. Rojo, de 36 años, surgió de las inferiores de Estudiantes y ya tuvo dos etapas anteriores en el club.

El Pincha tiene tiempo hasta el 9 de octubre para incorporar jugadores de cara a la serie de la Libertadores, por lo que la negociación deberá resolverse en los próximos días.

El futuro de Rojo sigue abierto

Mientras Estudiantes espera una respuesta y Racing analiza qué hacer con su contrato, Rojo continúa sin presentarse a los entrenamientos.

Si no se alcanza un acuerdo, el defensor permanecerá vinculado a Racing hasta diciembre y quedará libre al finalizar su contrato. Si las partes avanzan en la negociación, en cambio, podría concretarse su regreso a Estudiantes para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.