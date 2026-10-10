Marcos Rojo finalmente concretó su regreso a Estudiantes de La Plata después de una jornada marcada por la incertidumbre y las negociaciones contrarreloj. El defensor de 36 años, que había acordado su salida de Racing, consiguió la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fue presentado oficialmente este viernes 9 de octubre como nuevo refuerzo del Pincha. De esta manera, podrá disputar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo y las competencias locales.

La operación estuvo cerca de caerse debido a un inconveniente administrativo. Rojo llevaba varios días entrenándose en el predio de City Bell bajo las órdenes de Alexander Medina, pero su incorporación todavía no había sido autorizada por la AFA ni registrada en el sistema COMET, requisito indispensable para integrar la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

La situación se complicó durante la mañana, cuando el defensor fue informado de que no recibiría la autorización correspondiente. Ante ese escenario, decidió retirarse del entrenamiento e intervenir personalmente en las gestiones para destrabar su transferencia, en medio de las negociaciones entre Estudiantes, Racing y la AFA.

Uno de los principales obstáculos estaba relacionado con la lesión de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio en la muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central. Estudiantes buscaba incorporar a Rojo como reemplazante del mediocampista, pero inicialmente se consideró que el tiempo de recuperación no cumplía con los requisitos reglamentarios para habilitar un cupo extraordinario.

Finalmente, la AFA autorizó una excepción y permitió la inscripción del defensor. La resolución llegó antes de las 18, horario límite para presentar ante la Conmebol la nómina de futbolistas habilitados para disputar las semifinales de la Libertadores.

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes

Tras resolverse la situación, Estudiantes oficializó la incorporación del defensor, quien iniciará su tercer ciclo en la institución. "Estoy muy feliz de volver a casa", expresó Rojo en el video de presentación difundido por el club.

El futbolista surgió de las divisiones inferiores del Pincha y formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010 bajo la conducción de Alejandro Sabella. Posteriormente desarrolló su carrera en Europa, donde jugó en Sporting de Lisboa y Manchester United, antes de regresar al fútbol argentino.

Por su parte, Racing confirmó la transferencia de la totalidad de los derechos federativos y económicos del jugador a Estudiantes, dando por finalizado su vínculo con la Academia.

Con la operación resuelta, Rojo quedó a disposición del entrenador Alexander Medina para afrontar la recta final del Torneo Clausura, la Supercopa Argentina y las semifinales de la Copa Libertadores. Su llegada representa una nueva alternativa defensiva para el Pincha, que buscará alcanzar la final del certamen continental.