El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, aseguró que el oficialismo buscará avanzar rápidamente con el tratamiento legislativo del acuerdo entre la Provincia y Vicuña y afirmó que lo ideal sería conseguir el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. El proyecto ya ingresó al Poder Legislativo y tomará estado parlamentario durante la sesión de este jueves.

“Queremos darle a los diputados la posibilidad de que lo evalúen, lo estudien y lo analicen. Veremos cuál es la vía más rápida para poder aprobarlo y tratar de que esa aprobación tenga el mayor consenso posible”, sostuvo Martín en diálogo con radio Sarmiento.

El convenio contempla, entre otros puntos, un aporte de US$ 250.000.000 destinado a infraestructura en San Juan. Esta semana deberá definirse si la iniciativa es tratada sobre tablas durante la sesión o si primero es enviada a comisiones.

El objetivo de conseguir unanimidad

Al referirse al escenario dentro de la Cámara de Diputados, Martín evitó dar por asegurados los votos necesarios para la aprobación, aunque aseguró que existe una buena predisposición entre los legisladores con los que mantuvo conversaciones.

“No sé si tenemos el número para aprobarlo. Eso lo veremos en la sesión propiamente dicha, pero entendemos que hay argumentos más que suficientes para que los diputados de todos los sectores políticos nos acompañen”, manifestó.

En ese sentido, fue más allá y planteó que el escenario ideal para el Gobierno sería conseguir el acompañamiento de todos los bloques.

“Yo entiendo que sí, que tendría que ser acompañado por todos los diputados. Tendría que ser por unanimidad; en lo posible sería lo ideal”, expresó.

La intención del oficialismo de acelerar los tiempos está vinculada con los pasos administrativos que deberán comenzar una vez que el acuerdo quede ratificado por Diputados.

“Tenemos que tenerlo aprobado para activar de manera inmediata todo el proceso administrativo de llamados a licitación para las obras”, afirmó Martín.

Entre los trabajos previstos aparece la intervención sobre la Ruta 40 Norte, además de otras obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento contempladas dentro del entendimiento.

Diputados deberán votar por sí o por no

El vicegobernador también aclaró cuál será el margen que tendrán los legisladores al momento de analizar el convenio. Al tratarse de una ratificación de un acuerdo ya firmado, la Cámara no puede modificar su contenido: debe aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.

“Como todo convenio que viene para su ratificación, se puede optar por ratificarlo o no. De ninguna manera puede agregarse o sacarse algo; en este caso es sí o no”, explicó.

Martín insistió sobre este punto y remarcó: “Hay que optar por el sí o por el no. No se puede cambiar absolutamente ni siquiera una palabra”.

El acuerdo establece además un esquema de regalías del 3% y forma parte del marco que regulará la relación entre San Juan y Vicuña ante el desarrollo de sus proyectos mineros.

“Es un convenio marco que va a regular la relación entre la provincia de San Juan y Vicuña durante muchos años”, señaló Martín, quien también hizo referencia a inversiones proyectadas por US$ 18.000.000.000 durante los próximos 20 años.

El antecedente del pedido de Orrego

El planteo de Martín se da después de que el gobernador Marcelo Orrego también se mostrara confiado en conseguir respaldo legislativo para el acuerdo con Vicuña. Días atrás, el mandatario sostuvo que “nadie votaría en contra de su propia provincia o de obras que van a beneficiar a gente”.

El gobernador remarcó que los fondos estarán destinados a infraestructura vial, obras hídricas y saneamiento. “En este caso son caminos, son obras hídricas, son obras de saneamiento. ¿Quién podría ir en contra de eso?”, expresó.

Además, vinculó esas inversiones con el desarrollo productivo y la generación de empleo. “Tenemos que mejorar nuestros caminos y avanzar en las distintas obras que necesitamos en San Juan para que haya crecimiento y desarrollo”, afirmó.

La expectativa planteada ahora por Martín va un paso más allá: no solo busca que el convenio consiga los votos necesarios para ser ratificado, sino que manifestó que, en lo posible, la aprobación debería ser por unanimidad.