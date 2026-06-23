El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, confirmó que el Gobierno provincial trabaja en un plan de retiros voluntarios para empleados públicos y vinculó la medida con una definición política más amplia: reducir la dependencia del empleo estatal y generar mejores condiciones para el crecimiento de la actividad privada.

La iniciativa todavía no tiene detalles cerrados, pero ya forma parte del análisis interno del Ejecutivo. El tema cobra relevancia porque la administración pública provincial ronda aproximadamente los 50.000 empleados, en un contexto en el que el Gobierno de Marcelo Orrego busca ordenar el funcionamiento del Estado y, al mismo tiempo, empujar una matriz laboral más apoyada en el sector privado.

“Se está planificando un trabajo para un retiro voluntario donde los empleados públicos, aquellos que tienen espíritu de emprendedores, puedan retirarse con algunos beneficios, sabiendo que van a tener obra social, sabiendo que se van a poder jubilar, pero sabiendo también que las mayores oportunidades van a estar afuera, van a estar en la actividad privada”, sostuvo Martín.

El vicegobernador explicó que la propuesta aún se encuentra en etapa de elaboración y que el trabajo técnico está en manos del Ministerio de Hacienda. “Eso se está trabajando, lo está trabajando el ministro de Hacienda. Es una idea que se está madurando, que se está avanzando, pero ya el gobernador creo que también lo ha manifestado. Está esa idea que es muy firme”, señaló.

Un Estado sobredimensionado

Martín enmarcó el posible plan de retiros voluntarios dentro de un cambio cultural que, según dijo, la provincia necesita discutir. Para el vicegobernador, San Juan debe dejar de mirar al Estado como la principal salida laboral y abrir paso a una etapa de mayor protagonismo privado.

“Siempre hemos soñado con un San Juan distinto. Siempre hemos soñado con un San Juan donde la actividad privada realmente crezca. Esto es hasta un cambio cultural”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que durante sus recorridas por la provincia observa una conducta repetida en los 19 departamentos. “Veo cómo la gente, cuando necesita un trabajo, va a golpear la puerta al intendente, al diputado o al ministro. Entonces tenemos que cambiar el chip”, expresó.

El vicegobernador aclaró que no se trata de responsabilizar a los trabajadores ni a una gestión puntual, sino de modificar una lógica instalada desde hace décadas. “No es culpa de nadie en particular, pero tenemos que tratar de cambiar el rumbo. Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada”, remarcó.

La apuesta al empleo privado

Martín aseguró que el Gobierno provincial trabaja para que el crecimiento del sector privado sea una alternativa concreta. En ese marco, destacó la baja de impuestos impulsada por la gestión de Orrego y la estrategia oficial para atraer inversiones.

“San Juan fue el primer gobierno provincial que bajó impuestos porque tenemos ese espíritu. Estamos apostando a un San Juan productivo”, indicó.

También aseguró que las gestiones realizadas por el gobernador y su equipo ya empiezan a mostrar resultados. “Van a venir inversiones realmente muy importantes. El gobernador ha recorrido miles de kilómetros junto a los ministros de Producción y de Minería, ofreciendo San Juan, atrayendo inversiones para generar empleo privado”, afirmó.

Para Martín, el escenario que se abre en la provincia puede representar un punto de inflexión. “Se viene realmente un boom muy importante”, sostuvo, aunque aclaró que la apuesta productiva no se limita a la minería.

“Vamos hacia un rumbo donde el gobierno genere posibilidades para que la actividad privada crezca de manera importante”, concluyó Martín.