En el marco de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible que se desarrolla en el Hotel Hilton de Mendoza, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se tomó unos minutos para dialogar con DIARIO HUARPE sobre el presente y el futuro de la actividad minera en el país.

Para el titular de la Cámara baja, la Argentina tiene una oportunidad enorme con la minería y el Congreso ha cumplido su rol al generar el marco regulatorio necesario. “Creo que lo más importante fue el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y también le hemos puesto un marco jurídico razonable a la Ley de Glaciares, que antes era solo un impedimento para cualquier tipo de inversión. Hoy hay un marco más sólido, así que están todas las condiciones dadas”, afirmó Menem en la entrevista con este diario.

En esa línea, destacó que la minería es un sector que tiene todo para crecer y que su impacto se derrama en otras provincias. “Ya sabemos lo que genera la minería: es a largo plazo, genera inversión, genera puestos de trabajo y todo lo que gira a la vuelta de la minería. Vimos acá al gobernador de Santa Fe, uno cree: 'Mirá, ¿qué tendrá que ver Santa Fe?'. Bueno, la metalmecánica santafesina, cordobesa, y también en algunas otras provincias, abastecen todo el sector. Así que es un punto de partida la minería para la Argentina”, sostuvo.

Sin embargo, no todas las provincias corren con la misma suerte. Menem habló sobre la situación de La Rioja, su provincia natal, que aún no ha adherido al RIGI. Allí, el funcionario nacional fue tajante y cruzó a la política local. “La verdad que es una pena que La Rioja no haya adherido al RIGI. Hemos sido bendecidos con el territorio que tenemos, con las montañas, con la cantidad de minerales que hay. En La Rioja es la misma cordillera, no es otra. Es la misma que San Juan, la misma que Mendoza, la misma que Salta, de Catamarca, de Jujuy”, comparó.

“El ciudadano de La Rioja ve en su límite más cercano, como le digo a Catamarca, ven cómo le está yendo a San Juan, cómo le está yendo a Salta gracias a la minería, y todavía tenemos personas que discuten la ley de la gravedad”, ironizó el titular de Diputados.

Ante la consulta de este medio sobre si La Libertad Avanza buscará una alternativa electoral en La Rioja para convertirla en una provincia minera como San Juan o Mendoza, Menem confirmó la estrategia política del oficialismo. “Sí, por supuesto, está en nuestro objetivo presentar listas, porque queremos que las ideas, como decía acá, lo que está pasando en Nación pase en la provincia también. No puede ser que Nación tenga un objetivo y haya provincias que vayan en contra de algo que le da trabajo a la gente, que le da libertad, que le independiza del poder político. ¿Qué va a pasar si la minería puede prosperar en La Rioja? La gente va a dejar de ser rehén de los políticos de turno”, aseguró.

Sobre el final consultado por la posibilidad de una reelección del presidente Javier Milei y la sensación social sobre la lenta recuperación económica, Menem defendió la gestión de gobierno y contrastó con la herencia recibida. “Venimos de un país que tenía doscientos once por ciento de inflación anual, que no sabíamos en octubre, noviembre del 23 qué iba a pasar a las veinticuatro horas. Un país que se quedaba sin luz, sin nafta, sin gas, que no había abastecimiento. Con más de cincuenta por ciento de pobres y con siete de cada diez niños que no se alimentaban correctamente”, recordó.

“Dicho esto, estamos en un proceso. La pobreza está en el treinta por ciento, treinta y uno, treinta y dos. Estábamos en el cincuenta y siete por ciento cuando sinceramos todos los valores que los tenían metidos bajo la alfombra. Desde ahí estamos construyendo la Argentina. Las cosas están mejor. Falta un montón, pero este es el camino, el proceso, a partir del equilibrio fiscal, de la previsibilidad jurídica y generar un contexto para que la gente recupere esa libertad que perdió en manos de los políticos que nos antecedieron. Estamos encaminados, cuesta, cuesta”, concluyó.