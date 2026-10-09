El oficialismo decidió mover sus fichas en la Cámara de Diputados a raíz del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la normativa.

Ante este escenario, donde la oposición busca aprovechar la coyuntura para sumar los votos necesarios y avanzar contra el DNU 70/23, la Casa Rosada le encomendó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, negociar con los bloques aliados con el fin de reponer el capítulo sobre la extranjerización de tierras y evitar una derrota parlamentaria.

La jugada apunta directamente a desactivar las intenciones opositoras antes de que logren consolidar las mayorías en el recinto. En el Ejecutivo reconocen el peso estratégico de los bloques provinciales y dialoguistas, cuya postura puede volverse decisiva para definir el futuro de la medida y evitar un nuevo revés legislativo.

Actualmente, mientras el decreto permanezca vigente, continúan sin efecto los límites que imponía la Ley 26.737 a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, en tanto que el máximo tribunal se centró en la legitimidad de los demandantes y no en la constitucionalidad de fondo del DNU.

Para ganar terreno en la discusión, el oficialismo aceleró los tiempos parlamentarios y fijó como primer paso un plenario de comisiones convocado para el próximo miércoles 14 de octubre, instancia donde se debatirá el proyecto vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada. Con este movimiento, Menem buscará no solo obtener un dictamen favorable, sino también calibrar el grado de respaldo con el que cuenta el oficialismo de cara al recinto.

En la vereda de enfrente, los bloques opositores intensifican las tratativas para alcanzar el quórum de 129 diputados e impulsar la derogación del decreto, una movida impulsada por el legislador Germán Martínez. En paralelo, referentes como Miguel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una acción de amparo orientada a frenar los efectos del artículo 154 del DNU mientras se dirime el debate de fondo sobre la normativa.