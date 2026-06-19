El vicegobernador Fabián Martín llamó a todas las fuerzas políticas de San Juan a respaldar la posición de la provincia frente al reclamo territorial impulsado por el gobernador riojano Ricardo Quintela. En línea con la convocatoria realizada por Marcelo Orrego, sostuvo que la defensa de los límites provinciales debe trascender las diferencias partidarias y convertirse en una causa común de todos los sanjuaninos.

"Espero que todas las fuerzas políticas y todos los sectores de San Juan podamos defender como corresponde nuestro derecho, que es un derecho soberano. Es la soberanía de la provincia de San Juan, que la tenemos que defender como sanjuaninos que somos", afirmó.

Las declaraciones del vicegobernador se produjeron luego de que Quintela impulsara un proyecto en la Legislatura riojana para rechazar los límites vigentes entre ambas provincias, una iniciativa que generó una inmediata respuesta del Gobierno de San Juan.

Convocatoria a toda la dirigencia

Martín consideró que el planteo excede al oficialismo y requiere una posición institucional amplia. En ese sentido, respaldó el llamado realizado por Orrego para que la dirigencia provincial cierre filas en defensa del territorio sanjuanino.

"Hay una convocatoria por parte del gobernador para que todas las fuerzas políticas y todos los sectores de San Juan podamos defender nuestro derecho", insistió.

Además, sostuvo que el acompañamiento no debería limitarse al ámbito político y abrió la convocatoria a otros sectores de la sociedad.

"Quedan habilitados todos los sectores políticos, empresariales, sindicales y demás a poder emitir y a poder manifestar lo que crean conveniente", expresó.

A la espera de un pronunciamiento de los diputados

Consultado sobre una posible respuesta institucional de la Legislatura provincial, Martín adelantó que el tema podría ser abordado durante la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

"Hoy ha sido una sesión especial y no se pueden incorporar otros temas. La semana que viene tendremos una sesión ordinaria y ahí seguramente habrá algo al respecto", señaló.

Incluso, dejó abierta la posibilidad de que el cuerpo legislativo emita algún tipo de resolución vinculada al conflicto.

"En la Cámara de Diputados seguramente se va a dar alguna resolución o algo al respecto", indicó.

La postura de San Juan

Al referirse al planteo impulsado desde La Rioja, el vicegobernador ratificó la posición sostenida por el Gobierno provincial y aseguró que los límites entre ambas jurisdicciones están respaldados por legislación nacional.

"Hay una ley, la 18.004, que viene a ratificar una legislación del año 68, que es absolutamente clara, dictada por el Congreso Nacional", afirmó.

En esa línea, sostuvo que una norma provincial no puede modificar una delimitación territorial establecida por una ley nacional.

"No se puede con una legislación local cambiar los límites. Debe ser una legislación nacional", remarcó.

Por último, señaló que el Gobierno continuará defendiendo la posición de San Juan y que los organismos competentes evaluarán los pasos a seguir.

"Que estén seguros los sanjuaninos que vamos a defender el derecho de todos nosotros y que nuestro derecho está garantizado, porque una legislación local no puede cambiar una legislación nacional", concluyó.