Más cambios: desde el martes, las líneas 122 y 125 modifican sus recorridos

La Dirección de RedTulum anunció que desde el martes 10 de noviembre las líneas 122 y 125 cambiarán sus trayectos. Los ajustes buscan mejorar la conexión entre Rivadavia, la Facultad de Ingeniería, la Terminal de Ómnibus y el microcentro de San Juan.

Las modificaciones se suman a otras cinco líneas cuyos ajustes fueron informados desde este sábado. Las adecuaciones alcanzarán los trayectos desde Rivadavia hacia Capital y también el regreso, que se realizará por las mismas arterias, pero en sentido inverso.

En el caso de la línea 122, el colectivo incorporará las calles Amable Jones y Fray J. Santa María de Oro, para luego circular por avenida Libertador y retomar su trazado habitual.

La línea 125, en tanto, pasará por Falucho, Juan de Dios Flores, Roger Balet, avenida Libertador y avenida Rawson, antes de continuar por el recorrido que ya realiza normalmente.

Desde RedTulum señalaron que las modificaciones buscan agilizar los recorridos, reducir los tiempos de viaje y mejorar la cobertura en sectores de importante circulación de pasajeros.

La Dirección pidió a los usuarios tener en cuenta los nuevos trazados al planificar sus viajes y consultar las paradas correspondientes a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones.