Las heladas tardías continúan mostrando sus efectos sobre la producción agrícola de San Juan. Hasta el momento, el Gobierno provincial recibió 1.080 denuncias de productores que comprenden unas 16.500 hectáreas que deberán ser peritadas. La vid concentra la mayor superficie denunciada y, de acuerdo con las primeras estimaciones realizadas por los propios productores, en algunos casos las pérdidas podrían ubicarse entre el 50% y el 80%.

“Hemos seguido recibiendo denuncias, aunque en estos días ha empezado a bajar la cantidad de productores que se presentan. El último informe da cuenta de alrededor de 1.080 denuncias que involucran peritar unas 16.500 hectáreas”, dijo el ministro de Producción, Gustavo Fernández, durante una rueda de prensa.

Fernández aclaró que esto no significa que las 16.500 hectáreas hayan sufrido daños totales. La cifra corresponde a la superficie acumulada de las propiedades denunciadas, dentro de las cuales existen cultivos con distintos niveles de afectación.

El próximo paso será avanzar con los peritajes en las fincas denunciadas. Según las estimaciones oficiales, el trabajo podría completarse en aproximadamente una semana y media. Una vez terminadas las inspecciones, el Ministerio de Producción analizará los resultados para determinar el porcentaje de daño de cada productor y definir qué tipo de asistencia le corresponde.

La vid concentra la mayor superficie denunciada

El ministro explicó que la vid es, hasta el momento, el cultivo que concentra la mayor superficie incluida en las denuncias. La primera helada golpeó especialmente a variedades destinadas a pasa y consumo en fresco, cuya cosecha es temprana y se realiza entre diciembre y enero.

La segunda helada, en tanto, alcanzó a variedades criollas y comunes que se encontraban en etapa de brotación.

“En algunos casos se han registrado daños de entre el 50% y el 80%”, señaló Fernández.

Esos porcentajes todavía deberán ser corroborados mediante las inspecciones oficiales que se realizarán en cada establecimiento.

También ingresaron denuncias desde Sarmiento por posibles daños en olivares. Los peritajes permitirán establecer qué porcentaje de cada unidad productiva fue efectivamente afectado y cuáles de los productores reúnen las condiciones para acceder a la asistencia económica provincial.

Cuánto pueden recibir los productores

Desde el 1 de septiembre está vigente el Programa de Asistencia Económica para productores damnificados por contingencias climáticas 2026-2027. El esquema alcanza a explotaciones de hasta 20 hectáreas cultivadas y contempla Aportes No Reembolsables cuando el peritaje determine un daño igual o superior al 35%.

Para una afectación del 100%, los valores de referencia son de $728.000 por hectárea para vid y $676.000 para olivo. En el caso de las hortalizas, el monto alcanza los $650.000, mientras que para membrillo y frutos de carozo se establecieron $585.000 por hectárea.

El aporte definitivo dependerá del tipo de cultivo y del porcentaje de daño que determine el peritaje.

Para acceder al beneficio, los productores deben tener actualizado el Registro Único de Productores Agropecuarios y haber realizado la denuncia correspondiente. Ese trámite permite avanzar con la inspección y obtener el certificado de contingencia necesario para solicitar la asistencia.

Las denuncias correspondientes a explotaciones de más de 20 hectáreas, aunque quedan fuera de este esquema de aportes, también serán consideradas para dimensionar el impacto general de las heladas y evaluar una eventual declaración de emergencia agropecuaria, que podría habilitar otras herramientas de asistencia para el sector.