Más de 1.200 adultos mayores participaron de una nueva edición de “Conectando Generaciones”, una propuesta organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan que reunió a familias, centros de jubilados y vecinos en una jornada recreativa.

La actividad se desarrolló en el Club Colón Junior y contó con la presencia de la intendente de Capital, Susana Laciar, y del gobernador Marcelo Orrego. Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de diferentes propuestas, entre ellas bingo y sorteos de bicicletas.

La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y reconocimiento para los adultos mayores, además de fortalecer los vínculos entre las distintas generaciones. “Conectando Generaciones es mucho más que una actividad: es una manera de encontrarnos, de reconocer y agradecer a quienes fueron construyendo nuestra ciudad y nuestras familias”, expresó Laciar.

Marcelo Orrego y Susana Laciar participaron de las actividades junto a los presentes.

En ese sentido, la jefa comunal agregó: “Queremos una ciudad donde las generaciones se encuentren, se escuchen y compartan. Porque cuando nos conectamos, nos fortalecemos como comunidad”.

Orrego también participó de las diferentes actividades y compartió junto a los adultos mayores y sus familias el bingo y los sorteos realizados durante la jornada.

Actividades durante todo el año

“Conectando Generaciones” se enmarca en las propuestas que desarrolla el municipio capitalino durante el año destinadas a promover un envejecimiento activo y la participación de los adultos mayores.

Entre las actividades disponibles se encuentran talleres cognitivos, teatro, pintura, folklore, yoga en silla, ajedrez, ritmos latinos, actividad física adaptada y Newcom.

Además, desde el municipio indicaron que se trabaja junto a los centros de jubilados de Capital mediante distintas iniciativas orientadas a fortalecer su participación y generar espacios de encuentro dentro de la comunidad.