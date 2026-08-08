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Más de 1.200 adultos mayores participaron de Conectando Generaciones
POR REDACCIÓN
Más de 1.200 adultos mayores participaron de una nueva edición de “Conectando Generaciones”, una propuesta organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan que reunió a familias, centros de jubilados y vecinos en una jornada recreativa.
La actividad se desarrolló en el Club Colón Junior y contó con la presencia de la intendente de Capital, Susana Laciar, y del gobernador Marcelo Orrego. Durante el encuentro, los participantes disfrutaron de diferentes propuestas, entre ellas bingo y sorteos de bicicletas.
La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y reconocimiento para los adultos mayores, además de fortalecer los vínculos entre las distintas generaciones. “Conectando Generaciones es mucho más que una actividad: es una manera de encontrarnos, de reconocer y agradecer a quienes fueron construyendo nuestra ciudad y nuestras familias”, expresó Laciar.
En ese sentido, la jefa comunal agregó: “Queremos una ciudad donde las generaciones se encuentren, se escuchen y compartan. Porque cuando nos conectamos, nos fortalecemos como comunidad”.
Orrego también participó de las diferentes actividades y compartió junto a los adultos mayores y sus familias el bingo y los sorteos realizados durante la jornada.
Actividades durante todo el año
“Conectando Generaciones” se enmarca en las propuestas que desarrolla el municipio capitalino durante el año destinadas a promover un envejecimiento activo y la participación de los adultos mayores.
Entre las actividades disponibles se encuentran talleres cognitivos, teatro, pintura, folklore, yoga en silla, ajedrez, ritmos latinos, actividad física adaptada y Newcom.
Además, desde el municipio indicaron que se trabaja junto a los centros de jubilados de Capital mediante distintas iniciativas orientadas a fortalecer su participación y generar espacios de encuentro dentro de la comunidad.