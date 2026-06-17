Más de 1.400 estudiantes de Rawson prometerán lealtad a la Bandera

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Municipalidad de Rawson, a través de la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Económico, llevará adelante una nueva edición de "El Compromiso Nos Une 2026", una propuesta que convoca a estudiantes de cuarto grado de establecimientos educativos del departamento para realizar la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Argentina.

La actividad se desarrollará los días 18, 19 y 22 de junio en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, donde un total de 1.416 alumnos pertenecientes a 42 instituciones educativas participarán de uno de los actos más significativos de su trayectoria escolar.

Esta iniciativa busca generar en los estudiantes una experiencia inolvidable vinculada a la formación ciudadana, fortaleciendo valores como el respeto, la identidad nacional, el compromiso con la comunidad y el amor por los símbolos patrios. La promesa a la Bandera constituye un momento trascendental en la vida escolar de los niños y niñas, reafirmando el sentido de pertenencia y los principios que representan nuestra Nación.

La primera jornada tendrá lugar el jueves 18 de junio por la mañana , con la participación de las escuelas Franklin Rawson, Cecilio Ávila, Valle Grande Primaria TM, Candelaria Abraracín de Godoy, Carlos María de Alvear, Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, Provincia de Chaco y Gabriela Mistral, reuniendo a 374 alumnos.

Ese mismo día, pero en el turno tarde , será el momento de las escuelas José Hernández, Fray Luis Beltrán, Leopoldo Corretjer, Presidente Perón, Valle Grande Primaria TT, Albergue José Manuel Estrada, Mercedes San Martín de Balcarce, U.E.P.A. Divino Niño Jesús, U.E.P.A. Carlos María Biedma, U.E.P.A. Ingeniero Domingo Krause, Unidad Educativa 037 Zona Oeste del PRO.P.A.A., U.E.P.A. Nº 9, PRO.P.A.A. Zona Sur, U.E.P.A. Almirante Guillermo Brown, Escuela Secundaria Valle Grande y Escuela Secundaria Pablo Ramella, con la participación de 385 estudiantes.

Por su parte, el viernes 19 de junio por la mañana prometerán lealtad a la enseña patria los alumnos de las escuelas 11 de Septiembre, 14 de Febrero, Saturnino Sarassa y Domingo Faustino Sarmiento, sumando 317 estudiantes.

Finalmente, el lunes 22 de junio por la mañana , participarán las escuelas Patricias Mendocinas, América, Nicanor Larraín, Cristóbal Colón, Juana Cardozo Aberastain, Walt Disney, Eugenia Belín Sarmiento, Maestro José Joaquín Berrutti, Héctor Conte Grand, Tobar García, Provincia de Misiones, Rosario Vera Peñaloza, Antonio de la Torre y San Juan Eudes, con un total de 340 alumnos.

Con esta nueva edición de "El Compromiso Nos Une 2026", la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con la educación, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de los valores patrios, acompañando a cientos de estudiantes y sus familias en uno de los momentos más importantes de su formación escolar.