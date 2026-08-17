El departamento de Ullum vivió una jornada multitudinaria y festiva con motivo de la celebración por el Día de la Niñez. El evento estuvo especialmente pensado para compartir, disfrutar y festejar en familia, logrando convocar a más de 1.500 niños y niñas de la comuna.

Durante el desarrollo de la jornada, cada uno de los chicos presentes recibió golosinas y un obsequio. Además, las familias pudieron disfrutar del tradicional chocolate con facturas que acompañó la tarde.

La propuesta de entretenimiento incluyó un variado despliegue de actividades, entre las cuales fueron, laboratorio de slime, animación y la presentación de Muñeco Rock, con actuaciones de clowns.

Uno de los momentos más esperados de la jornada estuvo marcado por los importantes sorteos organizados para agasajar a los asistentes. En total, se entregaron 65 bicicletas y más de 150 regalos adicionales, colmando de sorpresas a las familias que formaron parte de los festejos.

Compromiso con las infancias departamentales

Tras el cierre de las actividades, el intendente David Domínguez valoró el masivo acompañamiento de la comunidad. El jefe comunal destacó la importancia de compartir momentos inolvidables junto a los vecinos y reafirmó el compromiso de la gestión de continuar generando espacios de encuentro, recreación y felicidad para las infancias del departamento.