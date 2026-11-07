Más de 10 menores declararán en el caso de abuso en el Médano de Oro

La causa judicial que investiga a Dylan Yair Bunda Cortez, el futbolista de 19 años del Club Atlético de la Juventud Alianza imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 14 años, avanza con la recolección de testimonios. La jueza Flavia Allende dictó un mes de prisión preventiva para el sospechoso y ordenó su traslado inmediato al Penal de Chimbas mientras transcurre el proceso legal.

Las actuaciones se concentran en la sede del Centro ANIVI, donde se llevan a cabo las entrevistas videograbadas a través del sistema de Cámara Gesell a los testigos menores de edad. De un total de 12 declaraciones programadas, el Ministerio Público Fiscal busca concretar más de 10 testimonios de jóvenes que estuvieron presentes en la fiesta de Halloween donde ocurrió el episodio denunciado.

El cronograma oficial de entrevistas se retomará formalmente a partir de la semana del 16 de noviembre, sin que hayan trascendido los motivos exactos de la pausa en las citaciones. La Fiscalía intenta acelerar las medidas de prueba para definir la situación procesal del imputado antes del vencimiento fijado para la prisión preventiva, buscando contrastar versiones y recolectar elementos determinantes.

Dentro de las medidas ejecutadas se peritaron dos teléfonos celulares secuestrados en el marco de las tareas investigativas. Aunque la denuncia inicial señalaba que allegados al imputado habrían registrado la supuesta agresión con sus teléfonos, el análisis técnico de los dispositivos móviles no detectó hasta el momento material en video sobre la situación investigada.

Por su parte, la defensora Viviana Belén adelantó que aportará testigos para respaldar la postura del acusado vertida en la audiencia de formalización. Durante esa declaración presencial, el imputado manifestó: “Nunca la obligué; me dijo que tenía 18”. En dicho descargo sostuvo además que el contacto fue de carácter consentido y que se enteró de la edad real de la denunciante a través de terceros.