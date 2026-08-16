Más de 10 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Caucete

Más de 10 mil personas se reunieron en el Parque Lineal Libertadores de América para disfrutar de una jornada dedicada a celebrar las infancias en Caucete. El encuentro convocó a familias que se acercaron al Skate Park y sus alrededores para compartir una tarde con juegos, sorteos, actividades recreativas y espectáculos.

La intendente Romina Rosas estuvo en los festejos en Caucete.

La propuesta fue organizada con el objetivo de generar un espacio de encuentro familiar y promover que los chicos puedan disfrutar de actividades al aire libre, dejando por un momento las pantallas para compartir cara a cara.

Música, juegos y espectáculos

Desde el comienzo de la jornada, el parque se convirtió en escenario de distintas propuestas destinadas a los niños y niñas. La agenda artística incluyó las presentaciones de Carolina Becerra, Payaso SiSi, Hugo Ibáñez, Los Hermanos Heredia y Florencia Farías.

La música continuó con La Fiesta Cumbia, mientras que Los HC estuvieron a cargo del cierre de una celebración que tuvo una importante convocatoria durante toda la jornada.

Entre los espacios recreativos también hubo sorteos y diferentes actividades pensadas para que las familias pudieran participar y disfrutar juntas.

La celebración continuará durante agosto

Durante el encuentro, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, agradeció la presencia de las miles de familias que participaron de la celebración y destacó la importancia de generar espacios de encuentro para la comunidad.

Las actividades por las infancias no terminarán con esta jornada. La Municipalidad de Caucete informó que las celebraciones continuarán durante agosto en distintos puntos del departamento.

Entre las próximas localidades alcanzadas por estas propuestas estarán Bermejo y Vallecito, con el objetivo de acercar las actividades recreativas a las comunidades más alejadas y permitir que más niños y familias puedan ser parte de los festejos.