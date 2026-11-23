La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 reunió a más de 100 mil personas en el predio de Pocito, según fuentes del Gobierno provincial. La cifra corresponde a este domingo 22 de noviembre, durante una jornada que tiene al cuarteto como protagonista y convocó a sanjuaninos y visitantes.

De acuerdo con los datos oficiales, la asistencia superó ampliamente la registrada durante la apertura de la celebración. En la primera noche, el viernes 20 de noviembre, habían concurrido casi 70 mil personas.

Más de 30 mil asistentes por encima de la primera noche

La comparación entre ambas jornadas permite dimensionar el crecimiento de la convocatoria durante el fin de semana. Mientras que la noche inaugural había reunido a casi 70 mil personas, la tercera superó los 100 mil asistentes, de acuerdo con la información suministrada por fuentes oficiales.

La concurrencia se registró en una jornada que ofreció diferentes propuestas para el público. La feria temática, los espectáculos artísticos en el Velódromo, los recitales en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Espacio Federal formaron parte de la programación.

El cuarteto, el gran atractivo musical

Uno de los principales motivos de convocatoria fue la programación musical en el Estadio San Juan del Bicentenario, con las presentaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2. Los artistas reunieron a seguidores de distintas edades, que llegaron en grupos de amigos y familias para disfrutar de los recitales.

Durante la previa, DIARIO HUARPE recorrió el estadio y dialogó con algunos de los asistentes, quienes manifestaron su entusiasmo por los espectáculos. Entre los entrevistados, varios destacaron su expectativa por DesaKTa2, mientras que otros expresaron su admiración por la voz de Ángela Leiva y la música de La Pepa Brizuela.

Una propuesta que integra a los 19 departamentos

Además de los recitales, la Fiesta Nacional del Sol ofreció una programación que combinó historia, cultura, entretenimiento y actividades recreativas. En el Espacio Federal, los visitantes pudieron conocer las propuestas y la identidad de los 19 departamentos sanjuaninos.

La feria temática y el espectáculo artístico en el Velódromo completaron una oferta pensada para distintos públicos. De acuerdo con el Gobierno provincial, la tercera noche se convirtió en la más convocante de la edición 2026, con más de 100 mil personas en el predio.