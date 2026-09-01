Desde este lunes 1 y hasta el domingo 7 de septiembre, más de 100 comercios de Rawson participarán del “Súper Outlet”, una propuesta que ofrecerá descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados por el cierre de la temporada de invierno.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio del Interior junto con la Municipalidad de Rawson y forma parte del programa Comprá en Rawson. Además, se desarrollará en el marco de las actividades por el 84º aniversario del departamento.

Durante los siete días de la campaña, los locales adheridos realizarán la liquidación final de productos de invierno, con rebajas que alcanzarán el 50%. Entre los principales rubros incluidos se encuentran indumentaria, calzado y marroquinería.

La propuesta se extenderá por distintos corredores y paseos comerciales del departamento. Entre las zonas alcanzadas se encuentran Villa Krause, El Coloso, calle Vidart y avenida Mendoza.

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar movimiento comercial y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas con precios más accesibles para las familias que quieran aprovechar el cierre de temporada.

El “Súper Outlet” también apunta a fortalecer los centros comerciales a cielo abierto y acompañar a las pequeñas y medianas empresas de Rawson, incentivando las compras dentro del departamento.

De esta manera, durante una semana los consumidores podrán recorrer los diferentes comercios adheridos y encontrar productos seleccionados con descuentos de hasta el 50%.