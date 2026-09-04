Más de 11.000 inscriptos para ingresar al Poder Judicial a horas del cierre

El proceso de selección para sumar personal a la administración pública provincial alcanzó una participación extraordinaria durante las primeras horas de la jornada. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, dio a conocer la estadística formal durante una entrevista televisiva en Canal 13, en el programa Buen Día Día, donde señaló la evolución del trámite general.

A las 07:00 se contabilizaron 11.202 registros completados en el sistema oficial. De ese total, 10.600 anotaciones corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 602 trámites se radicaron para la Segunda Circunscripción Judicial, destinada a los departamentos Jáchal e Iglesia.

Las métricas reflejan un avance contundente en comparación con la medición previa de las 09:00 del día anterior, cuando se informaron 9.230 fichas completas, registrando un incremento cercano a 2.000 solicitudes en menos de 24 horas.

La recepción de datos permaneció habilitada con fecha límite fijada a las 12:00 del mediodía. En el marco organizativo, la autoridad del máximo tribunal recordó que "los interesados aún tienen tiempo hasta el mediodía para llenar el formulario de forma digital, siempre utilizando una computadora". La aclaración institucional responde a un requerimiento técnico estricto, dado que el sitio informático es gratuito pero no permite la carga mediante teléfonos celulares ni dispositivos móviles.

El llamado atrajo a diversos sectores de la comunidad local. Entre la totalidad de expedientes iniciados, la nómina incluye a 122 aspirantes con discapacidad que lograron formalizar la presentación. Cada persona registrada debió definir la jurisdicción territorial al momento de iniciar la solicitud.

El camino de evaluación comprende cinco fases consecutivas de carácter eliminatorio. Quienes aspiren a un cargo deberán aprobar un examen de dactilografía, un examen de ortografía, un trayecto formativo en entorno virtual, un examen de conocimientos teóricos y una instancia de entrevista presencial.

El dictado del módulo académico estará a cargo de la Escuela Judicial mediante nueve unidades asincrónicas y autogestionadas con evaluaciones parciales obligatorias para avanzar a la fase siguiente.