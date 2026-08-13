Más de 120 instituciones de Chimbas recibieron kits para celebrar el Día del Niño

La Municipalidad de Chimbas entregó kits de chocolate de primeras marcas y juguetes a más de 120 instituciones, clubes, uniones vecinales, merenderos y espacios comunitarios del departamento, con el objetivo de acompañar los festejos por el Día del Niño.

Los kits que entregó la municipalidad de Chimbas.

La iniciativa busca que los recursos lleguen directamente a los distintos barrios, a través de organizaciones que mantienen un vínculo cotidiano con las familias y que serán las encargadas de organizar las celebraciones.

Los kits incluyen materia prima para preparar el tradicional chocolate y juguetes destinados a los más chicos, con el propósito de que cientos de niños y niñas puedan disfrutar de una jornada especial sin alejarse de sus comunidades.

El rol de las instituciones

Desde el municipio destacaron el trabajo articulado con las instituciones intermedias como una herramienta para ampliar la presencia territorial y llegar a distintos sectores del departamento.

Clubes, uniones vecinales, merenderos y organizaciones barriales cumplen un papel central durante todo el año, acompañando a las familias y desarrollando actividades sociales, deportivas y recreativas.

En ese sentido, el municipio busca fortalecer ese entramado comunitario para que las políticas y acciones lleguen de manera directa a cada barrio.

“Queremos llegar a cada rincón”

La intendenta Daniela Rodríguez destacó la importancia de trabajar junto a las organizaciones de cada comunidad. “Queremos que esta celebración llegue a cada rincón de Chimbas. Para eso es fundamental el trabajo que hacemos junto a los clubes, las uniones vecinales, los merenderos y demás instituciones”, sostuvo.

Rodríguez agregó que la cercanía “se construye estando en el territorio, acompañando y trabajando juntos para llegar a cada familia”.

De esta manera, Chimbas busca consolidar una gestión con presencia territorial y fortalecer el vínculo con las instituciones que sostienen actividades y espacios de encuentro en los barrios.