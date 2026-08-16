Más de 20 mil personas celebraron el Día del Niño en Santa Lucía

Más de 20 mil personas participaron de la tradicional celebración por el Día del Niño organizada por la Municipalidad de Santa Lucía en el Camping Don Bosco. La jornada reunió a familias de todo el departamento con juegos, espectáculos, sorteos y distintas propuestas recreativas.

- Los niños disfrutaron de actividades recreativas.

El festejo volvió a convertirse en uno de los grandes encuentros familiares de Santa Lucía y tuvo como protagonistas a los niños, que disfrutaron de una tarde especialmente preparada para compartir junto a sus padres, abuelos y demás familiares.

Juegos, chocolate y 70 bicicletas

Durante la jornada hubo numerosos juegos y entretenimientos para los chicos, además del tradicional chocolate para todos los presentes. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de 70 bicicletas, que generó expectativa y emoción entre las familias.

La música también tuvo un papel central. El reconocido grupo sanjuanino Omega se presentó ante la multitud y puso ritmo a una tarde que se extendió con sus principales éxitos.

Orrego acompañó el festejo

Omega hizo vibrar con cuarteto a los presentes en Don Bosco.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó de la celebración junto al intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. También estuvieron presentes el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, además de funcionarios provinciales y departamentales.

El intendente destacó la importancia de generar espacios de encuentro para los vecinos. “Tomamos la decisión de ponerle una impronta diferente y generar esto que es tan lindo: juntarnos con las familias del departamento”, expresó.

Además, agradeció el acompañamiento del gobernador y remarcó que estas actividades permiten fortalecer los vínculos y seguir creciendo como comunidad.

Una fiesta para compartir en familia

El gobernador Marcelo Orrego acompañó a Santa Lucía en sus festejos.

Por su parte, Marcelo Orrego felicitó al municipio por la organización y aseguró que una convocatoria de esta magnitud es resultado del trabajo diario. “Quiero felicitar al intendente porque esto que estamos viviendo no es casualidad, tiene que ver con el trabajo diario”, sostuvo.

El mandatario provincial destacó que la celebración permitió disfrutar de una tarde “en familia”, con alegría y afecto para los niños y vecinos de Santa Lucía.

Con más de 20 mil asistentes, el festejo volvió a consolidarse como una de las principales celebraciones familiares del departamento.