Tal como lo publicó DIARIO HUARPE este jueves la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante un operativo de tenencia responsable de mascotas en el barrio Aramburu, en Rivadavia. Según confirmaron en total se brindaron más de 260 prestaciones veterinarias gratuitas. Además, informaron que el quirófano móvil continuará funcionando en el lugar durante las próximas semanas para ampliar el acceso de los vecinos al servicio de esterilización.

En total se realizaron 20 esterilizaciones, se aplicaron 133 vacunas antirrábicas, se colocaron 77 tratamientos antiparasitarios y pipetas y se efectuaron 39 chipeos, todas prestaciones destinadas a fortalecer la salud animal y promover la tenencia responsable.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que estas acciones apuntan a prevenir enfermedades, controlar la población de perros y gatos y fomentar el cuidado responsable de las mascotas, acercando servicios veterinarios gratuitos a los distintos barrios de la provincia.

El quirófano móvil continuará en el barrio

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos, invitó a los vecinos del barrio Aramburu y zonas cercanas a aprovechar la permanencia del quirófano móvil para esterilizar gratuitamente a sus mascotas.

"Invitamos a todos los vecinos del barrio Aramburu y zonas aledañas a acercarse a esterilizar gratuitamente a sus mascotas", expresó el funcionario.

Los interesados pueden solicitar turnos comunicándose al teléfono 4305937, en horario de mañana.

Acercar servicios a los vecinos

La continuidad de estos operativos forma parte de la política que impulsa el Gobierno de San Juan para descentralizar los servicios veterinarios y facilitar el acceso de las familias a prestaciones gratuitas.

Además de contribuir al bienestar de perros y gatos, las campañas buscan reducir la reproducción no planificada, prevenir enfermedades zoonóticas y generar mayor conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable como herramienta para mejorar la convivencia y la salud pública.