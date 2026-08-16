Más de 3.000 personas participaron este sábado del primer festejo por el Día del Niño organizado por la Municipalidad de Rawson. La jornada se realizó en la Plaza de Villa San Damián y reunió a niños y familias en una tarde con juegos, shows, premios, chocolate y diferentes propuestas recreativas.

Munisaga participó del los festejos. FOTO: Gentileza

El encuentro marcó el inicio de una agenda que durante todo agosto recorrerá distintos puntos del departamento con actividades gratuitas destinadas a los más chicos y sus familias.

La convocatoria convirtió a Villa San Damián en el punto de partida de una celebración que busca acercar propuestas recreativas a distintas comunidades de Rawson, con espacios de encuentro próximos a los hogares de los vecinos.

Servicios municipales en los barrios

La jornada también contó con la presencia de Rawson en Comunidad, el operativo integral mediante el cual el municipio acerca programas, servicios y prestaciones de distintas áreas directamente a los barrios.

Durante el encuentro, los vecinos pudieron acceder a propuestas de Desarrollo Humano Integral, Salud Comunitaria, Juventudes, Género y Familia, Educación y Formación, Empleo y capacitación en oficios, Cultura, Deportes y Zoonosis.

De esta manera, el festejo combinó las actividades recreativas para los niños con la atención y el asesoramiento de distintas áreas municipales.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la convocatoria y el acompañamiento de las familias.

“Estamos muy felices de ver a miles de chicos y familias disfrutando juntos. Más de 3.000 personas nos acompañaron en Villa San Damián y eso demuestra la importancia de generar estos espacios de encuentro, donde nuestros niños sean los verdaderos protagonistas”.

Munisaga también señaló que el cronograma continuará durante las próximas semanas y que el objetivo es llevar las celebraciones a distintos sectores del departamento.

“Este fue solamente el comienzo. Durante todo agosto vamos a seguir llegando a distintos puntos de Rawson para que más familias puedan disfrutar cerca de sus casas”.

Cuatro festejos más durante agosto

Después del encuentro en Villa San Damián, el municipio tiene previstos otros cuatro festejos:

Lunes 17 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande.

Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano.

Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores, Médano de Oro.

Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños, Barrio Güemes.

Todas las jornadas se desarrollarán de 14 a 18 horas y contarán con chocolate, premios, shows, juegos y distintas sorpresas para los niños y sus familias.

Además, Rawson en Comunidad acompañará los festejos previstos en Barrio Belgrano, Médano de Oro y Barrio Güemes, con la presencia de diferentes áreas y servicios municipales.

En el caso de Valle Grande, el festejo del lunes 17 no contará con el operativo Rawson en Comunidad, debido a que el programa municipal estuvo recientemente en ese sector con sus prestaciones.