En Argentina, 3.411 personas cobran cada mes una jubilación superior a los $10 millones. Se trata de un grupo reducido dentro del sistema previsional, cuyos ingresos están muy por encima de los haberes que percibe la mayoría de los jubilados. Según los datos difundidos por Infobae, más del 70% pertenece al Poder Judicial y otro 16,7% corresponde al Servicio Exterior de la Nación.

De acuerdo con el relevamiento, 2.445 prestaciones corresponden a exintegrantes del Poder Judicial, lo que representa el 71,7% del total. En tanto, otros 569 beneficiarios pertenecen al Servicio Exterior, equivalente al 16,7%.

La diferencia con las jubilaciones del régimen general se explica principalmente por la existencia de sistemas previsionales especiales, que establecen condiciones particulares para acceder al retiro y calcular los haberes.

Cuánto cobran los jubilados de los regímenes especiales

El informe de Estadísticas de la Seguridad Social de ANSES correspondiente al tercer trimestre de 2026 permite dimensionar la brecha entre los distintos sistemas. En septiembre, el organismo liquidó 276.397 prestaciones correspondientes a regímenes especiales. Aunque representaron apenas el 3,7% del total de beneficios contributivos, concentraron el 14,2% de las erogaciones.

El haber promedio de estos regímenes alcanzó los $2.805.311, mientras que el del sistema general fue de $644.005. De esta manera, el promedio de las prestaciones especiales resultó 4,4 veces superior al del régimen común.

Al observar los sectores por separado, el Servicio Exterior registró el haber medio más elevado, con $13.466.943. En el Poder Judicial de la Nación, el promedio fue de $9.104.006, mientras que en los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas a la Nación llegó a $7.520.667.

También existen diferencias entre jubilaciones y pensiones. En el Poder Judicial nacional, las jubilaciones promediaron $9.815.856 y las pensiones $6.973.263. En el Servicio Exterior, los valores fueron de $15.707.652 y $9.363.173, respectivamente.

Por qué algunos argentinos cobran jubilaciones millonarias

La explicación está en las leyes que regulan los regímenes previsionales especiales. Estos sistemas establecen requisitos diferentes a los del régimen general en cuestiones como la edad de retiro, los años de servicio, los aportes y la fórmula utilizada para calcular el haber inicial.

En el caso del Poder Judicial de la Nación, las prestaciones están contempladas en la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546. Para los integrantes del Servicio Exterior, el marco normativo es la Ley 22.731, también modificada por la Ley 27.546.

Además, dentro de los regímenes especiales se encuentran docentes, profesores universitarios, investigadores científicos y tecnológicos y trabajadores de Luz y Fuerza. Sin embargo, sus haberes medios están por debajo de los registrados en el Poder Judicial y el Servicio Exterior.

Así, los datos muestran una marcada diferencia entre los ingresos previsionales de los distintos sectores. Mientras el haber promedio del régimen general fue de $644.005, un grupo de 3.411 beneficiarios percibe más de $10 millones mensuales.