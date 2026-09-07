El Gobierno de San Juan proyecta la construcción de tres playones polideportivos cubiertos en escuelas de Jáchal e Iglesia, con una inversión superior a los $3.840 millones que será financiada mediante recursos de fideicomisos mineros.

Las obras estarán destinadas a ampliar la infraestructura disponible para actividades deportivas, educativas y recreativas y se ejecutarán en establecimientos que también funcionan como espacios de referencia para sus comunidades.

Uno de los proyectos corresponde a la Escuela Antonio Quaranta, de Jáchal. Los otros dos se realizarán en Iglesia, en las escuelas Ricardo Güiraldes, de Tudcum, y Dalmacio Vélez Sarsfield, de Colola.

El financiamiento se repartirá entre los fideicomisos mineros de Veladero y Gualcamayo. El playón de la Escuela Antonio Quaranta será costeado con aportes de Gualcamayo y Veladero Fase 6, mientras que las obras de las escuelas Ricardo Güiraldes y Dalmacio Vélez Sarsfield serán financiadas con recursos de Veladero Fase 6.

La ejecución estará articulada entre los ministerios de Minería; Infraestructura, Agua y Energía; y Educación, que trabajarán sobre un mismo esquema para las tres construcciones.

Cada playón tendrá una superficie total de 1.026 metros cuadrados. De ese total, 1.017 metros cuadrados serán cubiertos y los nueve restantes corresponderán a sectores semicubiertos.

El diseño permitirá que los establecimientos cuenten con espacios protegidos para desarrollar actividades durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas. La infraestructura podrá utilizarse para prácticas deportivas, propuestas educativas, actividades recreativas y encuentros comunitarios.

La incorporación de los playones permitirá ampliar los espacios disponibles en las escuelas y sumar infraestructura permanente para estudiantes y docentes, pero también para actividades vinculadas con las comunidades de Jáchal e Iglesia.

De esta manera, los fondos provenientes de los fideicomisos mineros serán destinados a tres obras de infraestructura educativa y deportiva que quedarán incorporadas a los establecimientos de Tudcum, Colola y Jáchal.