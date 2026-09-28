Más de 300 personas celebraron el Día del Jubilado en Rivadavia

Más de 300 personas participaron de una jornada de puertas abiertas en la Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte, ubicada en Rivadavia. Residentes, integrantes de diferentes centros de jubilados de la provincia, familiares y otros invitados compartieron los festejos por el Día del Jubilado y el Día de la Primavera.

Las personas mayores que viven en la residencia, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, fueron anfitrionas de la actividad. La propuesta tuvo como finalidad brindar un espacio de entretenimiento y reflexionar sobre la importancia de transitar esta etapa de la vida acompañado.

Merienda, juegos y sorteos

Durante la jornada, los asistentes compartieron una merienda con mates y preparaciones dulces elaboradas en la cocina de la residencia. Además, hubo juegos y actividades con premios y sorteos para quienes participaron de la convocatoria.

El encuentro también permitió generar espacios de compañía y socialización entre los residentes, sus familiares y los integrantes de los centros de jubilados. La actividad estuvo planteada como un homenaje a los jubilados en su día y como una oportunidad para generar redes de apoyo.

Música para cantar y bailar

La música también fue protagonista durante la tarde en la Residencia del Adulto Mayor Eva Duarte. El cantante melódico, de cumbia, ritmos caribeños y música del recuerdo Ricardito Cortez estuvo a cargo del show artístico.

Su presentación hizo que los residentes e invitados se sumaran a cantar y bailar durante la jornada. De esta manera, el encuentro combinó la merienda, las actividades recreativas y la música en una celebración compartida.

El origen del Día del Jubilado

El Día del Jubilado se celebra en Argentina cada 20 de septiembre. La fecha está relacionada con la sanción de la primera ley de jubilación, ocurrida ese mismo día de 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

La Ley 4.349 creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que inicialmente beneficiaba solamente a personas que trabajaban en el Estado, entre ellas funcionarios, magistrados judiciales y personal de los ferrocarriles. El sistema otorgaba un ingreso a quienes se retiraban de sus trabajos al alcanzar una edad determinada.

Con el paso de los años, el sistema previsional fue modificándose hasta llegar al sistema actual, que es público y obligatorio. La fecha continúa siendo una jornada destinada a homenajear a quienes transitaron su vida laboral y accedieron a un beneficio previsional.