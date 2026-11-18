La política económica del gobierno de Javier Milei dejó un saldo crítico sobre el tejido productivo nacional. Un lapidario informe elaborado por el centro de estudios Fundar —en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)— reveló que, en los primeros 33 meses de gestión, cerraron 32.429 empresas, lo que representa una caída superior al 6 por ciento del total de compañías operativas en el país.

El trabajo, confeccionado por los economistas Guido Zack, Nicolás Sidicaro y el sociólogo Daniel Schteingart, señala que Milei se convirtió en el mandatario que más firmas destruyó en el arranque de su mandato, superando el impacto de crisis previas como las de la administración de Mauricio Macri e incluso el período de aislamiento por la pandemia de COVID-19. Con las 479.928 empresas actuales, el stock se ubica por debajo del peor momento del gobierno anterior y retrotrae los niveles de la economía formal a mediados de 2007.

Una crisis de alcance federal y multisectorial

El Monitor Mensual de Empresas de Fundar refleja que en agosto, último dato disponible, se cerraron 139 empresas, una reducción de 0,03 por ciento con respecto a julio.

“Hace 19 meses consecutivos que este número cae”, destacan en Fundar, y agregan que en el último año, 2026, se perdieron ya 14.353 compañías, una baja interanual del 2,9 por ciento contra igual mes del 2025. “Con esta, se acumulan 30 caídas interanuales consecutivas”, agregan, y destacan que desde noviembre del 2023 a hoy quedaron sepultadas 32.429 empresas.

En el último, mes Fundar registró caídas y cierres la empresa de Alimentos Alisan, tras 50 años de historia; una paralización de la planta de Stellantis (Fiat y Peugeot) por caída de la demanda; y el cierre de la planta de la empresa de fertilizantes Bunge, apremiada por la importación. Además, la fábrica de maquinaria agrícola Pauny trabaja sólo 3 días por semana y paga el 70 por ciento de los salarios. Mientras que Plantium y Gentec, del mismo rubro, cerraron su planta de Villa Constitución. En esa línea, BGH abrió retiros voluntarios; mientras que Papelera del Sur (grupo Zupan) cerró su planta de papel y cartón de Tornquist, con medio siglo de actividad, y despidió a 160 trabajadores. Algo parecido pasó en la fábrica de sidra Rama Caída, que entró en concurso.

Muerte de empresas

Dentro del conjunto de cifras, tal como expresa Zack, hay una muy elocuente: Milei tiene la misma cantidad de empresas que había en julio del 2007, pero muchas menos que en agosto de ese mismo año, en el cual la remontada económica recién empezaba a quedar de manifiesto.

El pico de cantidad de empresas creadas está, según el trabajo, en 2012, durante el gobierno de CFK, donde había 540.282 empresas. En diciembre del 2017, el segundo año de Macri, ya había 532.183. En sus primeros 33 meses, el líder del PRO había destruido el 2,1 por ciento del total de empresas y cuando terminó cerca del 4 por ciento, es decir, no llegó a la ruptura que hizo Milei. Luego, en febrero del 2020, había 508.187 empresas y cayeron hasta las 486.782 en septiembre del 2021, por el impacto el cierre de pandemia.

Sin embargo, en noviembre del 2023 ya se habían recuperado la economía y, en el final del gobierno de Alberto Fernández, había 512.357. Es decir, con las 479.928 actuales que tiene Milei, está abajo del peor momento del gobierno de AF, el final, y también peor que en el pico de la enfermedad global de COVID.

Los sectores más golpeados

En el detalle por los sectores más golpeados se observa que 10 de los 18 rubros tienen caídas intermensuales en cantidad de empresas perdidas. Los más tocados son Agua y residuos: -0,9% (10 empresas); Transporte y almacenamiento: -0,4% (129 empresas); e Industria manufacturera: -0,2% (99 empresas).

Asimismo, 14 de los 18 sectores muestran una caída interanual y cayeron desde que asumió el actual gobierno. En el último mes, Servicios administrativos es el sector que más crece en porcentaje.

Un síntoma federal

Fundar precisó que la mayoría de las provincias registran pérdidas. De las 24 provincias, 16 muestran una caída intermensual. Las provincias más afectadas son Tierra del Fuego: -1,5% (33 empresas); San Luis: -0,7% (33 empresas); y Santa Cruz: -0,7% (25 empresas).

El trabajo identifica que casi todas las provincias (23 de 24) muestran una caída interanual y desde que asumió Milei. En el último mes, La Rioja fue la provincia que más creció. Desde la asunción del gobierno actual, La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca fueron las provincias más afectadas. En el último mes, sólo crecieron 8 provincias.