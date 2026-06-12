La pasión por el Mundial 2026 llegó a las aulas de la Escuela Cecilio Ávila con una propuesta que involucra a toda la comunidad educativa. A través de un proyecto institucional denominado "Mundialito", más de 330 estudiantes participan de actividades vinculadas a los países que forman parte de la Copa del Mundo, integrando contenidos de distintas áreas curriculares y promoviendo la participación de las familias.

El director de la institución, Luis Codorniu, habló con DIARIO HUARPE y explicó los alcances de la actividad: "Es un proyecto institucional en el cual los chicos han sido sorteados en 24 países. Participan ambos turnos de la escuela, turno mañana, turno tarde. La propuesta no se limita al aspecto deportivo, sino que incorpora investigación, exposiciones, gastronomía, cultura y trabajo interdisciplinario.

La propuesta alcanza a la totalidad de la matrícula escolar y, según destacó el directivo, ha generado efectos positivos en la convivencia dentro de la institución. "Los chicos que participan es toda la población estudiantil, estamos hablando de más de 330 chicos. Teníamos serios problemas de violencia hasta años anteriores. Este año cero problemas de violencia, el clima escolar ha cambiado, la relación docente-alumno también. La verdad que es bastante productivo el proyecto en ese aspecto."

Codorniu también destacó el aprovechamiento del contexto mundialista para captar el interés de los estudiantes y fortalecer los procesos de aprendizaje. "Creo que uno de los lemas que habíamos elegido era que es mucho más fácil aprender cuando lo hacemos jugando. Y precisamente tiene que ver esto, el proyecto, los chicos, si ustedes lo ven, están todos entretenidos, están participando. Participan todos aquellos chicos que no juegan al fútbol, lo hacen a través de la investigación, a través de la barra, a través de traer comidas típicas, etcétera, todo ese tipo de cosas, vestimenta típica", dijo.

La actividad se desarrolla durante toda la jornada escolar y culmina con la definición de los puestos finales. De esta manera, la Escuela Cecilio Ávila transformó la fiebre mundialista en una experiencia educativa que combina aprendizaje, integración y participación comunitaria, con los estudiantes como protagonistas de una propuesta que atraviesa todas las áreas de enseñanza.