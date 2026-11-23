Más de 450 escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, en una situación que también alcanzó a establecimientos de Dinamarca. Los mensajes fueron enviados por correo electrónico y advertían sobre la supuesta presencia de explosivos dentro de los edificios.

Según informó Ámbito, las comunicaciones tenían contenidos prácticamente idénticos y buscaban generar alarma entre las comunidades educativas. Uno de los correos, citado por el diario alemán Bild, llevaba como asunto la frase "La muerte los espera" e incluía exigencias políticas y religiosas.

Qué encontraron las autoridades

Pese a la cantidad de establecimientos alcanzados por los mensajes, las fuerzas de seguridad señalaron que hasta el momento no encontraron elementos que permitieran confirmar una amenaza concreta. En Alemania, la Policía recomendó mantener la calma y comunicar inmediatamente cualquier mensaje sospechoso.

Las intimidaciones se extendieron por distintas regiones alemanas, entre ellas Turingia, Baja Sajonia y Renania-Palatinado. En ciudades como Erfurt, Jena, Nordhausen y Gotha se recibieron denuncias vinculadas con los correos.

También hubo amenazas en Dinamarca

En Dinamarca, las autoridades confirmaron episodios similares en distintos centros educativos y comenzaron las investigaciones correspondientes. Al igual que en Alemania, indicaron que no existían motivos para considerar que las escuelas estuvieran ante un riesgo inminente.

El episodio se sumó a otras falsas alarmas y amenazas registradas recientemente en Europa. Durante la semana anterior, más de diez instituciones educativas de España habían sido evacuadas luego de recibir comunicaciones similares.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quiénes enviaron los mensajes y si existe una conexión entre los distintos episodios registrados en el continente.