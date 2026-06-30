Con una convocatoria que reunió a más de 500 tejedoras y tejedores de distintos departamentos de San Juan, la campaña solidaria "Un cuadrito que abriga" permitió confeccionar alrededor de 60 mantas destinadas a escuelas de zonas alejadas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. La entrega de los abrigos se realizará una vez finalizado el receso escolar de invierno.

La actividad fue impulsada de manera conjunta por la Dirección de Economía Social y la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional, y contó con la participación de emprendedores del rubro textil, estudiantes, docentes y directivos de escuelas de Capacitación Laboral, quienes compartieron una jornada de trabajo colaborativo, intercambio de conocimientos y compromiso comunitario.

La propuesta surgió como un homenaje a Doña Paula Albarracín, madre de Domingo Faustino Sarmiento, reconocida por su habilidad en el tejido y por haber sostenido económicamente a su familia gracias a la confección y venta de mantas, telas y prendas artesanales. En su honor, cada 27 de junio se conmemora en San Juan el Día Provincial de la Tejedora, fecha que coincide con su nacimiento, ocurrido en 1774.

La iniciativa tuvo su origen en una experiencia desarrollada hace más de diez años por la docente calingastina Paola González, quien promovía la confección de pequeños cuadrados tejidos al crochet para luego unirlos y formar mantas solidarias. En esta oportunidad, la educadora impulsó la idea de extender el proyecto a toda la provincia con el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno.

Cada participante aportó cuadrados tejidos de 20 por 20 centímetros confeccionados previamente en sus hogares, escuelas o talleres. Durante la jornada, los asistentes trabajaron en el ensamblado de las piezas para dar forma a las mantas, al tiempo que compartieron técnicas, experiencias y tradiciones vinculadas al tejido artesanal.

Además del objetivo solidario, el encuentro sirvió para fortalecer vínculos entre emprendedores y generar nuevos proyectos colectivos relacionados con la producción textil y la economía social, promoviendo el trabajo colaborativo y la transmisión de conocimientos entre distintas generaciones.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Economía Social, Cinthya Garrido; el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, junto a otras autoridades provinciales e invitados, quienes destacaron el valor de una propuesta que combina solidaridad, cultura, identidad y capacitación comunitaria.